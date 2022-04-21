Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
pixelman За пост начислено вознаграждение
SilentiumPC представила процессорные кулеры Navis F240 и F240 ARGB
Новинки получили 240-мм радиатор с двумя вентиляторами Fluctus 120 PWM
анонсы и реклама
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Базовая RTX 3080 Gigabyte за копейки
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

реклама

Компания SilentiumPC выпустила процессорную систему жидкостного охлаждения Navis F240. Новинка имеет помпу с керамическим подшипником, которая сочетается с 240-мм радиатором и 2-я кулерами Fluctus 120 PWM. Серия Navis F240 имеет два варианта поставки, отличие которых состоит лишь в наличии ARGB подсветки кулеров Fluctus 120 PWM. Новинка совместима с новейшими сокетами AMD и Intel. На комплект Navis F240 действует 3-х летняя гарантия компании SilentiumPC.

Основу Navis F240 составляет водоблок, который отлично отводит тепло выделяемое процессором. Специальная охлаждающая жидкость циркулирует по всей системе охлаждения, благодаря качественной помпе с керамическим подшипником. Помпа имеет ШИМ-управление, с помощью которого регулируется мощность охлаждения и уровень шума, в диапазоне от 1600 до 2600 об/мин.

В комплект поставки также входит термопаста EFFECTIVE COMPACT PT-3. Рекомендованная цена производителя на процессорный кулер Navis F240 составит 75 евро, а на модель Navis F240 ARGB подсветкой 86,00 евро.


анонсы и реклама
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#охлаждение #вентилятор #кулер #silentiumpc #процессорный кулер #f240 argb #navis f240
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Deepcool представила кулер AK400, способный отвести от процессора до 220 Вт тепла
Thermaltake анонсировала бюджетный кулер Gravity i3 для сокета Intel LGA 1700
GELID анонсировала корпусной вентилятор Zodiac 120 мм
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский академик и конструктор назвал Starlink Илона Маска неуправляемым космическим мусором
81
Чипсет Dimensity 8000-MAX от Mediatek протестирован в Geekbench
+
Флагманы NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3080 Ti скинула 200 000 рублей
20
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3070 подешевела до 93 000р
43
NVIDIA выпустила первые инженерные образцы GeForce RTX 4090 – старт продаж назначен на сентябрь 2022
11
Binance ввела ограничения для всех граждан РФ и назвала сроки блокировки криптовалютных счетов
12
Россиянам начали продавать серые карты Visa и Mastercard за 25-30 тыс. рублей
7
Запасов электроники в РФ хватит на несколько месяцев, но на помощь спешит техника от дядюшки Ляо
17
10 лет на одной видеокарте – на что способна GeForce GTX 660 Ti в актуальных играх по мнению RG
10
Телескоп Хаббл обнаружил предка сверхмассивной черной дыры, скрывающегося у всех на виду
1
AMD представила процессоры серии Ryzen PRO 6000
+
Разогнанная на 25% RTX 3090 Ti окупается в майнинге за год
20
Сколько на самом деле должен стоить российский рубль – эксперты назвали справедливый курс рубля
24
Американский суд признал законность веб-скрейпинга
+
БП стандарта ATX 3.0 смогут справиться с огромными всплесками энергопотребления будущих видеокарт
6
Онлайн-сервис «Фогейм» запустил продажу ключей игр из Steam и Ubisoft Connect
5
В Overwatch 2 были масштабно переработаны два из самых нелюбимых игроками персонажей первой части
4
Графические процессоры RTX 3000 и RX 6000 с марта подешевели на 10 и 11% соответственно
+
Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D с 3D V-Cache поступил в продажу
20
На рынке подержанного литографического оборудования цены взлетели до пяти раз
4

Популярные статьи

Видеокарты начали резко дорожать — кто виноват и что делать
44
Как я попробовал "облачный гейминг" и понял, что криптовалюта косвенно помогает цифровому порабощению
20
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
15
Замена изображений интерфейса Asus BIOS
13
Чем заменить Jira и Confluence, если вы – российский программист
3
Elden Ring: РПГ, Джордж Мартин и прочее
55
Spectrum был не просто компьютером — это была семья
+

Сейчас обсуждают

eds
20:34
Это уже не политика в прямом смысле. Это новая западная идеология осуждения всего и вся, которая разрушает их же принципы капитализма. По сути компании совсем не хотят прекращать свою деятельность в Р...
Valve нашла способ возобновить российским разработчикам выплаты от Steam
Rey.B.
20:34
Вот они, ужасы евро-американского ига..... С засланных казачков начинаются!
Льготы импортерам вместо импортозамещения – новая идея Правительства РФ
saf-saf
20:34
Через 4 месяца - дождешься и насмотришься ))))
Сколько на самом деле должен стоить российский рубль – эксперты назвали справедливый курс рубля
Aslan Heroes
20:30
У Габена да, а вот у сони и майкрософт походу нет...
Valve нашла способ возобновить российским разработчикам выплаты от Steam
Rey.B.
20:30
ЭЭЭЭЭ! Поаккуратней со словами! Некоторые услышав слово "форсунка", думают что это их зад. И начинают минусовать за неуважение, ими самого ценимого.
В Италии стартовала "Операция термостат" - она позволит отказаться от газа из России
Добрый Фей
20:29
Это ты чепуху несешь. У тебя проц и мать есть на 1700 сокете? А у меня есть. И мать выгибается после установки проца еще до крепления кулера
Thermalright предложит металлическую рамку для предотвращения прогиба процессоров Intel Alder Lake-S
Rey.B.
20:27
А осенью стартует операция "1541 Волна Пандемии". - Я конечно тупой. И всегда считал что слабое отопление и/или недостаток витаминов приводит к вспышке ОРВИ. А экономические проблемы всегда оборачиваю...
В Италии стартовала "Операция термостат" - она позволит отказаться от газа из России
saf-saf
20:27
Ты сам то свою статью прочел - имбецил? Ничего что темп инфляции в РФ снижается, а в Гейропе растет? PS: каих еще "нас" - у вас гривна
Сколько на самом деле должен стоить российский рубль – эксперты назвали справедливый курс рубля
Лёник
20:26
Пошёл HAXУЙ черт ипaный
Льготы импортерам вместо импортозамещения – новая идея Правительства РФ
Павел Патронов
20:26
Курс киви сегодня 80 был) выставляет $ и дешевле ещё)
Процессоры AMD дешевеют на фоне укрепления курса рубля – Ryzen 7 5800X ниже рекомендованной цены
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем