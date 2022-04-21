Новинки получили 240-мм радиатор с двумя вентиляторами Fluctus 120 PWM

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Компания SilentiumPC выпустила процессорную систему жидкостного охлаждения Navis F240. Новинка имеет помпу с керамическим подшипником, которая сочетается с 240-мм радиатором и 2-я кулерами Fluctus 120 PWM. Серия Navis F240 имеет два варианта поставки, отличие которых состоит лишь в наличии ARGB подсветки кулеров Fluctus 120 PWM. Новинка совместима с новейшими сокетами AMD и Intel. На комплект Navis F240 действует 3-х летняя гарантия компании SilentiumPC.

Основу Navis F240 составляет водоблок, который отлично отводит тепло выделяемое процессором. Специальная охлаждающая жидкость циркулирует по всей системе охлаждения, благодаря качественной помпе с керамическим подшипником. Помпа имеет ШИМ-управление, с помощью которого регулируется мощность охлаждения и уровень шума, в диапазоне от 1600 до 2600 об/мин.

В комплект поставки также входит термопаста EFFECTIVE COMPACT PT-3. Рекомендованная цена производителя на процессорный кулер Navis F240 составит 75 евро, а на модель Navis F240 ARGB подсветкой 86,00 евро.





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