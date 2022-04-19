Новинка предназначена для современных ноутбуков и мини-ПК

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Компания CORSAIR объявила сегодня о пополнении своей линейки передовой памяти DDR5 моделью VENGEANCE DDR5 SODIMM. Новинка оптимизирована для новейших игровых и высокопроизводительных ноутбуков с памятью DDR5 и ПК малого форм-фактора. Vengeance DDR5 поддерживает частоту до 4800 МГц и емкость до 64 ГБ (2x32 ГБ).

Продолжая традицию компании CORSAIR обеспечивать высочайшее качество и надежность, модули SODIMM VENGEANCE DDR5 построены только на тщательно отсортированных чипах памяти. Новинка VENGEANC обеспечивает стабильную производительность на высоких частотах на высокопроизводительных материнских платах, обеспечивая при этом превосходное качество сигнала и стабильность.

Установка и настройка VENGEANCE DDR5 SODIMM выполняется быстро и легко — для установки в большинстве ноутбуков потребуется только отвертка.

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Цену и дату на оперативную память Vengeance DDR5 SO-DIMM компания CORSAIR пока не объявила. Дополнительную информацию о новинке можно узнать на официальной странице продукта компании CORSAIR.