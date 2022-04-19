Новинка получит отличный процессор и мощную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

RTX 3060 Ti подешевела в два раза

RTX 3060 Ti подешевела в два раза

-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

реклама

Компания Eurocom анонсировала 15,6-дюймовый ноутбук Raptor X15, оснащенный процессором Intel 12-го поколения. Ноутбук Raptor X15 будет оснащен процессорами Intel серии 12xxx вплоть до Intel Core i9 12900K с 16 ядрами и 24 потоками. Ноутбук поддерживает сокет Intel LGA1700 и набор микросхем Intel H670, а также самую быструю память DDR4 и PCIe 4.0 для NVMe и графики. Raptor X15 получит видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ GDDR6.

Новинка будет поставляться с двумя 260-контактными разъемами SODIMM и может поддерживать до 64 ГБ памяти DDR4-3200 в двух слотах SODIMM.

Raptor X15 будет поддерживать до трёх накопителей в виде двух слотов для M.2 NVMe накопителей и одного слота для накопителей 2,5 дюйма SATA 3. Суммарно хранилище может достигать до 24 ТБ.

Охлаждение ноутбука Raptor X15 обеспечивают высокопроизводительные и качественные медные радиаторы. Отличный поток воздуха позволяет всем мощным компонентам работать без перегрева даже при максимальной нагрузке.

Новинка будет иметь два варианта 15,6-дюймовых дисплеев: первый получит частоту 165 Гц с разрешением QHD 2560×1440, а второй вариант будет с частотой 240 Гц и разрешением Full HD1920×1080.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 214 тысяч р -12000р на i9 12900KF смотри цену RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке 450 000р скидка на комп Alienware -150000р на RTX 3080 в Ситилинке В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X

Цену и дату выхода ноутбука Raptor X15 компания Eurocom пока не объявила.