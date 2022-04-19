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Компания Eurocom анонсировала 15,6-дюймовый ноутбук Raptor X15, оснащенный процессором Intel 12-го поколения. Ноутбук Raptor X15 будет оснащен процессорами Intel серии 12xxx вплоть до Intel Core i9 12900K с 16 ядрами и 24 потоками. Ноутбук поддерживает сокет Intel LGA1700 и набор микросхем Intel H670, а также самую быструю память DDR4 и PCIe 4.0 для NVMe и графики. Raptor X15 получит видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ GDDR6.
Новинка будет поставляться с двумя 260-контактными разъемами SODIMM и может поддерживать до 64 ГБ памяти DDR4-3200 в двух слотах SODIMM.
Raptor X15 будет поддерживать до трёх накопителей в виде двух слотов для M.2 NVMe накопителей и одного слота для накопителей 2,5 дюйма SATA 3. Суммарно хранилище может достигать до 24 ТБ.
Охлаждение ноутбука Raptor X15 обеспечивают высокопроизводительные и качественные медные радиаторы. Отличный поток воздуха позволяет всем мощным компонентам работать без перегрева даже при максимальной нагрузке.
Новинка будет иметь два варианта 15,6-дюймовых дисплеев: первый получит частоту 165 Гц с разрешением QHD 2560×1440, а второй вариант будет с частотой 240 Гц и разрешением Full HD1920×1080.
Цену и дату выхода ноутбука Raptor X15 компания Eurocom пока не объявила.