реклама
Компания CORSAIR представила оптико-механическую клавиатуру K70 RGB TKL. Новинка имеет переключатели CORSAIR OPX, которые срабатывают на расстоянии всего в 1,0 мм. Их плавное линейное движение подходит для соревновательных игр высокого уровня, а каждый переключатель может выдержать до 150 миллионов нажатий. Эти первоклассные клавишные переключатели размещены в алюминиевом корпусе K70, известном своей прочностью и портативностью, благодаря компактному профилю без ключа и съемному кабелю USB Type-C.
Благодаря технологии CORSAIR AXON Hyper-Processing передача нажатий клавиш в 8 раз быстрее, чем с обычной клавиатуры. K70 RGB TKL имеет RGB подсветку каждой клавиши, которую можно настраивать через приложение CORSAIR iCUE. Также в новинке есть мультимедийные клавиши с алюминиевым роликом регулировки громкости. Встроенное хранилище K70 RGB TK может хранить до 50 настроек пользователей.
Новинка от компании CORSAIR уже доступна у авторизованных розничных продавцов и дистрибьюторов с двухлетней гарантией.