Новинки будут поставляться емкостью от 40 до 320 ГБ в форм-факторе M.2 2242

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Компания Swissbit расширила ассортимент своей продукции, выпустив M.2 SATA SSD X-78m2. Новая серия разработана для приложений с особенно интенсивными операциями записи, идеально подходит для записи аудио, видео и данных, а также служит загрузочным носителем и обеспечивает в 2,5 раза большую надежность по сравнению с предыдущими поколениями. При этом он отвечает самым строгим требованиям по надежности, температурной стабильности и долговечности.



Рейтинг долговечности серии X-78m2 до 80 DWPD делает ее лучшим выбором для ресурсоёмких рабочих нагрузок приложений с интенсивным выполнением операций записи. Серия достигает этого за счет использования стандартного отраслевого стандарта 3D TLC NAND последнего поколения, сконфигурированного в режиме pSLC. Интерфейс поддерживает скорость передачи данных SATA III до 6 Гбит/с и обратно совместим с SATA II и SATA I. Новый SSD обеспечивает скорость передачи данных до 560 МБ/с при последовательном чтении.

Новинка разработана и предназначена для промышленного использования в диапазоне рабочих температур от -40 до +85 °C. Swissbit также предлагает дополнительные функции безопасности для X-78m2, включая шифрование AES-128/256 и защиту доступа TCG-OPAL 2.0.

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Серия твердотельных накопителей X-78m2 доступна через все каналы продаж Swissbit в форм-факторе M.2 2242 с емкостью от 40 до 320 ГБ.