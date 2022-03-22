Новинки поддерживают видео 4К и имеют скорость записи/чтения 90/70 МБ/с

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Компания TEAMGROUP выпустила высокоэффективные и надежные карты памяти высокого класса серии D700, в качестве решения для систем видеонаблюдения, ориентированного на требования к надежному хранению и высокой скорости записи.

В высокопроизводительных картах памяти TEAMGROUP серии D700 используется флэш-память MLC NAND промышленного класса, обеспечивающая превосходную стабильность, надежность и скорость последовательного чтения/записи. Новая модель памяти имеет скорость чтения/записи 90/70 МБ/с и поддерживает видео 4K и стандарты Video Speed Class 30 (V30), чтобы обеспечить чёткое изображение и высокоскоростную передачу. Серия D700 также может применяться в мощных интеллектуальных системах, которые обрабатывают и хранят большие объёмы данных для расширения возможностей наблюдения.

Карты памяти серии D700 соответствуют самым строгим военным стандартам США, установленным Министерством обороны США, для испытаний на удар (MIL-STD-202G и MIL-STD-883K) и вибрации (MIL-STD-810G) и полностью сертифицированы. Высокопроизводительная карта памяти D700 поддерживает SMART Tool, что позволяет пользователям отслеживать состояние карты и оптимизировать её производительность.

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TEAMGROUP продолжает повышать ценность своих продуктов, стремясь к высочайшей надежности, разнообразию и безопасности. Также будут запущены промышленные решения, для высокопроизводительных вычислений и информационной безопасности, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности поколения интеллектуальных технологий.