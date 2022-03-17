Новинка работает с картами SD и microSD UHS-II со скоростью чтения до 312 МБ/с

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Компания Lexar выпустила новый картридер Lexar Professional USB-C. Новинка отлично подойдёт для тех, кто профессионально занимается фото и видео съёмкой, а также пользователям, которые хотят ускорить свою работу с помощью высокоскоростной передачи файлов. Считыватель Lexar Professional USB-C Dual-Slot Reader работает с картами формата SD и microSD UHS-II со скоростью их чтения до 312 МБ/с. Новинка оснащена двусторонним разъёмом USB-C, для удобного использования функции plug-and-play.

Lexar Professional USB-C Dual-Slot Reader разработан с интерфейсом USB 3.2 Gen1 и обратно совместим с портами USB 3.1 и 2.0. Новинка оснащена светодиодным индикатором активности, благодаря которому можно легко определить, когда передача вашего контента будет завершена. Благодаря компактному дизайну, ридер Lexar Professional USB-C Dual-Slot Reader легко поместится в карман фотографа или видеооператора и без проблем составит компанию пользователю в любом путешествии.

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Считыватель Lexar Professional USB-C Dual-Slot Reader доступен для покупки по рекомендованной розничной цене в 29,99 долларов США.