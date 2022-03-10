Новинка получит ёмкость до 2 ТБ и максимальную скорость чтения в 3400 МБ/c

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Компания Silicon Power (SP) выпускает свой новейший твердотельный накопитель PCIe 3.0, UD80, с ёмкостью до 2 ТБ и технологией флэш-памяти 3D NAND. Накопитель UD80 обеспечивает идеальное сочетание стоимости и производительности. UD80 отлично подойдёт тем, кто хочет вдохнуть новую жизнь в свою систему, не тратя много своего бюджета. Новинка обеспечивает повышенную производительность, благодаря интерфейсу PCIe Gen 3 x4 — ускорению, которое оставляет позади твердотельные накопители SATA III.

Silicon Power UD80 NVMe использует скоростные возможности PCIe 3.0 с эффективностью технологии NVMe и Host Memory Buffer (HMB). Накопитель обладает высокой скоростью чтения и записью до 3400 МБ/с и 3000 МБ/с соответственно. Безупречная работа и скорость достигается благодаря более высокой производительности и меньшей задержке, достигаемой технологиями NVMe 1.4 и HMB.

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Для получения дополнительной информации о твердотельном накопителе Silicon Power UD80 NVMe можно посетить официальную страницу продукта.