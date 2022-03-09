Для ПК версии игры исправлений пока нет

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Игра Elden Ring была запущена в конце февраля 2022 года и получила восторженные отзывы критиков и геймеров. Игра является демонстрацией отличного игрового дизайна From Software, но в итоге доказывает, что движок рендеринга компании по-прежнему требует доработки независимо от конфигурации оборудования. Исправление проблем с зависанием в Elden Ring появилось в понедельник вечером и применимо только для Steam Deck.

Проблема с заиканием Elden Ring была связана с непрерывной загрузкой шейдеров в играх. Elden Ring позволяет пользователям войти в огромный открытый мир без предварительной компиляции необходимых шейдеров для конкретного оборудования. Это заставляет игру постоянно компилировать шейдеры по мере необходимости (из-за загрузки мира, загрузки анимации и других триггеров), что является причиной проблем с зависаниями, с которыми сталкиваются геймеры на ПК.

Инженеры Valve решили проблему с помощью Proton, оболочки совместимости, которая позволяет играть в игры в сборках Linux. Поскольку Steam Deck передаёт API движка через Vulkan с помощью оболочки Proton, Valve может сама развёртывать скомпилированные шейдеры, оптимизированные для Steam Deck, на уровне оболочки, что предотвращает постоянную загрузку шейдеров во время игры.

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Дату выхода исправлений для ПК версии игры Elden Ring, компания Valve пока не сообщила.