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Игра Elden Ring была запущена в конце февраля 2022 года и получила восторженные отзывы критиков и геймеров. Игра является демонстрацией отличного игрового дизайна From Software, но в итоге доказывает, что движок рендеринга компании по-прежнему требует доработки независимо от конфигурации оборудования. Исправление проблем с зависанием в Elden Ring появилось в понедельник вечером и применимо только для Steam Deck.
Проблема с заиканием Elden Ring была связана с непрерывной загрузкой шейдеров в играх. Elden Ring позволяет пользователям войти в огромный открытый мир без предварительной компиляции необходимых шейдеров для конкретного оборудования. Это заставляет игру постоянно компилировать шейдеры по мере необходимости (из-за загрузки мира, загрузки анимации и других триггеров), что является причиной проблем с зависаниями, с которыми сталкиваются геймеры на ПК.
Инженеры Valve решили проблему с помощью Proton, оболочки совместимости, которая позволяет играть в игры в сборках Linux. Поскольку Steam Deck передаёт API движка через Vulkan с помощью оболочки Proton, Valve может сама развёртывать скомпилированные шейдеры, оптимизированные для Steam Deck, на уровне оболочки, что предотвращает постоянную загрузку шейдеров во время игры.
Дату выхода исправлений для ПК версии игры Elden Ring, компания Valve пока не сообщила.