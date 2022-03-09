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Компания Samsung сообщила, что её QD (Quantum Dot)-Display получил два дополнительных сертификата: Pro Gaming Verified и Eye Care Display. Награжденный SGS, ведущей мировой сертификационной компанией, QD-Display получил высокие оценки за выдающееся качество изображения и удобство просмотра игр и контента высокой чёткости. Ранее QD-Display получил три сертификата за цветовые тона, яркость Pure RGB и сверхширокий угол обзора.
По результатам оценки SGS QD-Display получил высший рейтинг Platinum в Pro Gaming Verified по коэффициенту отражения, частоте обновления, углу обзора и цвету. QD-Display обеспечивает высокую скорость отклика 0,1 мс (от серого к серому). В процессе сертификации было выявлено, что QD-Display обеспечивает скорость отклика 0,01 мс (от чёрного к белому) и частоту обновления 175 Гц для мониторов и 144 Гц для телевизоров. В отличие от обычных ЖК-дисплеев, QD-дисплеи не имеют времени задержки, из-за движения жидких кристаллов, поскольку каждый пиксель можно индивидуально настроить для обеспечения максимально чёткого качества изображения. QD -Display обеспечивает более быстрые переходы между экранами и более чёткое качество изображения, позволяя пользователям полностью погрузиться в медиаконтент с высоким разрешением.