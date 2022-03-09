Новинка оснащена двумя вентиляторами Kaze Flex II с максимальной скоростью 1500 об/мин

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Компания Scythe выпустила обновленную версию высокопроизводительного процессорного кулера премиум-класса Fuma 2. Основанный на классической конструкции асимметричного радиатора Fuma 2, двухбашенный кулер теперь оснащен двумя новыми вентиляторами Kaze Flex II. Новые вентиляторы увеличивают скорость воздушного потока, развивая скорость до 1500 об/мин, а конструкция резиновой рамы гарантирует значительное снижение уровня шума. Теперь пользователи процессоров Intel 12-го поколения могут не беспокоиться о дополнительной покупке монтажного комплекта LGA 1700. Монтажная система Scythe HPMS IV теперь имеет полную поддержку сокета Intel LGA 1700. Новинка имеет размеры 137 х 129 х 155 мм (Ш х Г х В) и вес в 1000г. Кулер будет поддерживать все современные процессорные сокеты: Intel: LGA 1700 / 1200 / 115X / 2066 Square ILM / 2011 (V3) Square ILM, AMD: AM4 / AM3(+) / AM2(+) / FM2 / FM1.

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Процессорный кулер Scythe Fuma 2 Rev.B уже доступен на рынках США, Японии и Тайваня. Для европейского рынка кулер будет доступен в апреле 2022 года. Для получения дополнительной информации можно посетить официальную страницу продукта.