Новинка будет иметь диагональ 32-дюйма, а время отклика составит всего 1 мс

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Компания ASUS сегодня представила игровой монитор ROG Swift PG329Q-W. Новинка схожа с моделью ROG Swift PG329Q, отличием является только белый цвет корпуса. В дизайне ROG Swift PG329Q-W матово-белый цвет занимает заднюю панель корпуса с матовыми алюминиевыми акцентами — диагональной полосой и ещё одной вокруг оси корпуса. Подставка имеет такое же двухцветное покрытие. Спереди виден матово-белый цвет, занимающий только нижнюю рамку. Экран по-прежнему обрамлен тонкой черной рамкой.

ROG Swift PG329Q-W — это 32-дюймовый планарный монитор, с панелью дисплея Fast IPS. Дисплей имеет разрешение WQHD (2560 x 1440 пикселей), частоту обновления 175 Гц, время отклика 1 мс (GTG). Новинка обладает следующими технологиями: ELMB Sync, совместимость с NVIDIA G-SYNC и DisplayHDR 600. В мониторе PG329Q-W также присутствуют инновации ASUS: Shadow Boost, Game Visual (настройки дисплея, оптимизированные для жанра игры), Game Plus (перекрестие экранного меню, таймер и счетчик FPS). Разъёмы монитора представлены одним портом DisplayPort 1.2a и двумя портами HDMI 2.0.

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Цену и дату выхода игрового монитора ROG Swift PG329Q-W компания ASUS пока не объявила.