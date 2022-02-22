Новые модели имеют стальной корпус и предустановленные 4 вентилятора

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Компания Sharkoon Technologies представила модели ПК корпусов MS-Y1000 и MS-Z1000. Это два стальных корпуса для ПК формата micro-ATX, каждый из которых имеет элегантную переднюю панель с узором из Y-образных или Z-образных отверстий для воздушного потока. Четыре предустановленных вентилятора должны обеспечивать оптимальное охлаждение, а воздухопроницаемая передняя панель обеспечивает постоянный приток воздуха в корпус. Несмотря на компактный дизайн, в верхнюю часть корпуса можно установить крупные компоненты, такие как 240-миллиметровый радиатор. MS-Y1000 и MS-Z1000 доступны в черном или белом цвете.

Для эффективного охлаждения внутри MS-Y1000 и MS-Z1000 уже предустановлены четыре вентилятора: два 120-мм вентилятора в верхней панели, один 120-мм вентилятор PWM на нижней панели и один 80-мм вентилятор. В нижней панели можно установить дополнительный 120-миллиметровый вентилятор.

В новые корпуса можно установить до трех 2,5-дюймовых накопителей данных или один 3,5-дюймовый накопитель.

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Корпуса MS-Y1000 и MS-Z1000 черного цвета доступны по рекомендованной производителем цене в 79,90 евро, а в белом цвете 84,90 евро.