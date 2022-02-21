Модель SST-SX0750MCGD-A будет иметь сертификат 80 Plus Gold

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Компания SilverStone анонсировала SX750 Gold (модель: SST-SX0750MCGD-A), модульный блок питания премиум-класса в форм-факторе SFX с непрерывной выходной мощностью 750 Вт. В сравнении с SX750, который компания выпустила ещё четвертом квартале 2020 года, новинка имеет сертификат 80 Plus Gold, вместо 80 Plus Platinum у старой модели. Помимо 24-контактного ATX, имеется три 4 + 4-контактных разъёма EPS, четыре 6 + 2-контактных разъёма PCIe, восемь разъёмов питания SATA и три 4-контактных разъёма Molex.

В SX750 Gold используется конструкция с одной шиной +12 В, которая работает на одной шине в 62,5 А, 100% японские конденсаторы, активный PFC и наиболее распространенные электрические защиты от повышенного/пониженного напряжения, перегрузки, перегрева и короткого замыкания. Для охлаждения используется 92-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником, скорость вращения вентилятора составляет менее 30% при нагрузке менее 300 Вт, а максимальный уровень шума составляет 18 dBA.

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Цену и дату выхода блока питания SX750 Gold SFX компания SilverStone пока не объявила.