Новая плата Raspberry отлично подойдёт для создания умных часов

реклама

Компания SB Components представила плату SoC Raspberry Pi Pico RP2040 с поддержкой Wi-Fi, в сочетании с дисплеем ESP12E, в очень аккуратном закругленном и компактном корпусе.

Подключение питания и данных осуществляется через микро-USB. На нижней части платы имеется ограниченный набор контактов GPIO (четыре контакта, помеченные от GP0 до GP3, а также выходной контакт 3 на 3 и заземление). Чип флэш-памяти незанят на плате, скорее всего он будет поставляться с некоторым объемом флэш-памяти QSPI. На плате есть слот для карты microSD, который является устройством SPI, а также может легко использоваться для сохранения больших объёмов данных, например для файлов журнала.

Наиболее заметной частью нового дизайна платы является круглый IP-дисплей, подключаемый через SPI. Дисплей имеет разрешение 240 x 240 пикселей и 65K RGB. Форма экрана и форма печатной платы намекают на использование их потенциала в умных часах.

Дата продажи и цена на плату Raspberry Pi RP2040 с круглым IPS-дисплеем пока не объявлены.