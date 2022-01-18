Корпус укомплектован четырьмя 120-мм кулерами с RGB подсветкой

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Компания Sharkoon Technologies анонсировала корпус TG7M RGB для ПК. Корпус оснащён сетчатой передней панелью и магнитным фильтром от пыли на верхней панели. В комплект включены четыре 120-миллиметровых кулерами с RGB подсветкой. На верхней части корпуса есть два порта USB 3.0, два 3,5-мм разъёма под микрофон и наушники, а также порт USB-C 3.2 Gen 2.

Левая боковая крышка TG7M RGB сделана из закалённого стекла. Лицевая сторона корпуса обрамлена слева и справа металлической вставкой серого цвета, которая закругляет острые грани. Управление подсветкой корпуса осуществляется с помощью подключения кабеля с распиновкой 5 VDG или 5 VD-coded-G.

Корпус TG7M RGB имеет компактный дизайн, но при этом может вместить крупные комплектующие. Например, можно установить видеокарту длиной до 38 сантиметров и блок питания длиной до 22 сантиметров. В корпусе можно разместить до четырёх 2,5-дюймовых и двух 3,5-дюймовых накопителей данных.

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Рекомендованная производителем цена на корпус Sharkoon TG7M RGB составляет 109 евро.