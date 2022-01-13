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Компания Sharkoon Technologies выпустила корпус TG4M RGB для ПК. Новинка имеет сетчатую переднюю панель, четыре предустановленных кулера RGB диаметром 120 миллиметров. Корпус может вместить достаточно крупные комплектующие, несмотря на компактный дизайн.
TG4M RGB спереди оснащён воздухопроницаемой сетчатой решёткой. Вместе с корпусом в комплект входят три 120-миллиметровых кулера для передней панели и один аналогичный кулер для задней панели. Вентиляторы можно подсветить с помощью прилагаемого контроллера RGB.
Боковая крышка корпуса TG4M RGB выполнена из закаленного стекла. Съёмный пылевой фильтр находится за передними кулерами для предотвращения попадания пыли.
Новинка имеет компактный размер 45,5 x 20,0 x 43 сантиметра. Корпус способен вместить видеокарту длиной до 37,5 сантиметров, процессорный кулер высотой до 16 сантиметров и блок питания длиной до 26,5 сантиметров. В корпус можно установить до двух 3,5-дюймовых жестких дисков и до четырёх SSD.
Корпус Sharkoon TG4M RGB доступен по рекомендованной производителем цене в 74,90 евро.