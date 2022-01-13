В комплект входят четыре 120мм вентилятора с адресной подсветкой

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь

RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Сегодня RTX 3060 подешевели на 10%

Сегодня RTX 3060 подешевели на 10%

реклама

Компания Sharkoon Technologies выпустила корпус TG4M RGB для ПК. Новинка имеет сетчатую переднюю панель, четыре предустановленных кулера RGB диаметром 120 миллиметров. Корпус может вместить достаточно крупные комплектующие, несмотря на компактный дизайн.

TG4M RGB спереди оснащён воздухопроницаемой сетчатой решёткой. Вместе с корпусом в комплект входят три 120-миллиметровых кулера для передней панели и один аналогичный кулер для задней панели. Вентиляторы можно подсветить с помощью прилагаемого контроллера RGB.

Боковая крышка корпуса TG4M RGB выполнена из закаленного стекла. Съёмный пылевой фильтр находится за передними кулерами для предотвращения попадания пыли.



Новинка имеет компактный размер 45,5 x 20,0 x 43 сантиметра. Корпус способен вместить видеокарту длиной до 37,5 сантиметров, процессорный кулер высотой до 16 сантиметров и блок питания длиной до 26,5 сантиметров. В корпус можно установить до двух 3,5-дюймовых жестких дисков и до четырёх SSD.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Корпус Sharkoon TG4M RGB доступен по рекомендованной производителем цене в 74,90 евро.