За последнюю неделю стоимость Ethereum упала на 22%

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Ethereum упал в цене на 22% за последнюю неделю, что негативно отразилось на прибыли майнеров. Через несколько дней после Нового года цена на Ethereum колебалась около отметки в 3800 долларов, но резко упала на данный момент до 3070 долларов.

Исторический максимум Ethereum в 4800 долларов был достигнут в начале ноября прошлого года, и всего за два месяца понадобилось, чтобы его стоимость упала на 38%. Тем не менее, стоит отметить, что рынки криптовалюты и Forex традиционно замедляются в праздничный сезон, поэтому есть вероятность, что цены начнут расти после окончания праздников.

В настоящее время майнерам на GPU будет гораздо труднее получать прибыль. В то время как цена Ethereum упала на 22%, сложность добычи Ethereum продолжает неуклонно расти. Текущая прибыль от майнинга Ethereum в настоящее время находится на самом низком уровне с 1 января 2021 года.

В настоящее время майнеры могут зарабатывать около 0,0468 долларов США за MH/s (на 10 января 2022 года). Еще в ноябре 2021 года прибыль была почти вдвое выше и составляла 0,0818 доллара США за MH/s. Чистая прибыль теперь будет ниже 5 долларов в день для видеокарты RTX 3090 и близкая к 3 долларам в день для RTX 3080 LHR.

При средней цене графического процессора RTX 3090 в 2800 долларов, срок окупаемости составляет 560 дней. Это значительное падение по сравнению с маем прошлого года, когда доходность на RTX 3090 в какой-то момент превысила 20 долларов в день и на короткое время достигала 32 долларов в день!

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Практически невозможно предсказать, как будут развиваться цены на криптовалюту и прибыльность майнинга, если текущие тенденции сохранятся. Ситуация с падением доходности майнинга может помочь поставкам графических процессоров для игрового рынка. Переход на Poof Stake всё ещё маячит в будущем. Тем не менее, нехватка чипов все ещё есть и в ближайшее время карты вряд ли останутся на полках магазинов, но небольшой свет в конце этого туннеля уже есть.