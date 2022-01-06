Новые модели Thermaltake понравятся любителям кастомных систем охлаждения

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Thermaltake анонсировала новые продукты охлаждения, в том числе комплект для охлаждения, приборную панель системы жидкостного охлаждения для мониторинга и три новых водяных блока. На январской виртуальной выставке Thermaltake Expo 2022 года были представлены приборная панель жидкостного охлаждения Pacific TF3, водоблок процессора Pacific W8, акриловый водоблок процессора Pacific W9, водоблок процессора Pacific MX2 и комплект сверхжидкостного охлаждения Pacific CLM360.





Pacific TF3, панель мониторинга системы 3-в-1, позволяет пользователям одновременно контролировать давление жидкости в системе, температуру жидкости и температуру окружающей среды. Вдохновленный механическими часами, стрелочный дисплей наглядно отображает результаты и может быть синхронизирован с программным обеспечением TTG RGB PLUS 2.0 для отображения состояния в реальном времени и управления цифровой RGB-подсветкой. Диапазон определения температуры жидкости составляет от 0°C до 99°C (от 32°F до 210°F), а также имеется предупреждение об аномальных изменениях температуры и высокого давления.

Для большей гибкости Pacific TF3 имеет размер 120 x 120 x 25 мм, который может быть установлен в любых точках крепления 120-мм вентилятора на корпусе.

Водоблок ЦП Pacific W8 Full Copper и акриловый водоблок ЦП Pacific W9 имеют центральную конструкцию впускного отверстия, нацеленную на максимально возможное охлаждение.

Водоблоки Pacific W8/W9 – это водоблок без RGB-подсветки - лучший выбор, если вы хотите создать более чистую и спокойную атмосферу. Пользователи могут выбрать один из двух разных материалов: полностью медный или акриловый, чтобы лучше соответствовать общему стилю системы. Через акриловый водоблок можно хорошо проследить поток охлаждающей жидкости. Более того, Pacific W8 и Pacific W9 имеют универсальный разъем для Intel и AMD, а также поддерживают новейшие сокеты Intel LGA 1700.

Pacific MX2 Ultra - это высококачественный жидкостный охладитель для ЦП, который помогает обеспечить наилучшее охлаждение и удобство использования благодаря встроенному датчику температуры, антикоррозийному никелированию на основе меди и центральной конструкции воздухозаборника.

Будучи первым водяным блоком с ЖК-дисплеем линейки продуктов Thermaltake, Pacific MX2 Ultra оснащен 2,1-дюймовым ЖК-дисплеем, который позволяет пользователям в режиме реального времени проверять производительность процессора, следить за температурой, частотой и энергопотреблением. Кроме того, пользователи могут выбрать отображение собственных GIF-файлов, чтобы придать системе изюминку.

Pacific CLM360 Ultra - это комплект жидкостного охлаждения высокого уровня, предназначенный для любителей делать охлаждение своими руками. Основными элементами комплекта охлаждения являются водяной блок ЦП Pacific MX2 Ultra и помпа с резервуаром Pacific PR32-D5 Plus, а также другие охлаждающие компоненты, такие как три вентилятора Riing Duo 12, четыре трубки PETG с наружным диаметром 16 мм, бутылка прозрачной жидкости T1000, охлаждающая жидкость и прочие аксессуары.

Водоблок Pacific MX2 Ultra CPU оснащен ЖК-дисплеем, который позволяет пользователям отслеживать информацию о ПК в режиме реального времени и загружать интересные файлы в формате GIF. Помпа и резервуар Pacific PR32-D5 Plus оснащены 12 адресными RGB светодиодами с высокой яркостью. Кроме того, любители жидкостного охлаждения могут использовать восемь трубок PETG вместе с фитингами, чтобы создать идеальную компоновку и творчески расположить систему охлаждения.

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Комплект Pacific CLM360 Ultra Liquid Cooling Kit будет доступен для покупки в первом квартале 2022 года.