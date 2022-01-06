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Компания InWin анонсировала корпуса Airforce и Explorer в стиле Lego
Пользователи смогут менять некоторые элементы корпуса
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Новейшие корпуса InWin для ПК, Airforce (ATX) и Explorer (Mini-ITX), пытаются привнести немного больше интерактивных частей при сборке корпуса. 

В каждом из этих корпусов есть как цветные, так и чисто черные (для Airforce) или чисто белые (для Explorer) варианты расцветки. В этих корпусах есть свои собственные «модульные» элементы, которые устанавливаются пользователем по его желанию. Однако, «модульный» не означает, что Вы получите массу вариантов функциональности. Ваш выбор модуля будет в основном эстетическим и позволит менять цвета некоторых элементов корпуса.

Корпус Explorer поддерживает максимальную длину видеокарты до 330 мм, блоки питания ATX длинной до 160 мм и процессорный кулер высотой до 240 мм. Он также будет иметь два слота для накопителей и три вентилятора RGB Luna AL120.

Корпус Airforce Mid-Tower поддерживает материнские платы E-ATX фактора размером до 12x13 дюймов, видеокарты длиной до 390 мм, кулер ЦП высотой до 120 мм, блоки питания длинной до 180 мм и до четырех накопителей. Также есть место для семи вентиляторов 120 мм, четыре вентилятора RGB Luna AL120 идут в комплекте с корпусом.

Оба корпуса имеют множество входов/выходов на передней панели, порты USB типа C и типа A, а также разъёмы 3,5 мм.

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Airforce, и Explorer доступны для покупки на сайте InWin, первый стоит 199 долларов, а второй - 119 долларов.

#корпус #новости #корпус для компьютера #inwin #lego #airforce #explorer
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