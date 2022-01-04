Владельцы Divider 550 TG Ultra смогут загружать свои изображения на ЖК-экран корпуса

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Компания Thermaltake, ведущий производитель корпусов, систем охлаждения, игровых периферийных устройств и запоминающих устройств, представила Divider 550 TG Ultra – первый корпус Thermaltake с ЖК-экраном, позволяющий пользователям отслеживать информацию на ПК в режиме реального времени и настраивать отображение GIF или изображения.

Divider 550 TG Ultra - это первый корпус с ЖК-экраном в коллекции Thermaltake, корпус формата ATX формата Mid-Tower с 3,9-дюймовым ЖК-экраном в верхней части передней панели. Делая акцент как на функции, так и на внешнем виде, Divider 550 TG Ultra обеспечивает кристально четкое отображение содержимого корпуса через боковую панель из закаленного стекла с левой стороны. На правой стороне он сохраняет уникальные особенности серии Divider, включая особую симметричную треугольную конструкцию боковой панели, и обеспечивает лучший отвод тепла через небольшие отверстия на боковой панели.

Divider 550 TG Ultra поддерживает новейшие компоненты ПК и максимальную аппаратную поддержку, а также обеспечивает большую гибкость в компоновке компонентов. Пользователи могут выбрать, размещать ли свой графический процессор вертикально или горизонтально без дополнительных деталей, а также устанавливать радиаторы в различных местах. Кроме того, есть три предустановленных 120-мм вентилятора ARGB, которые можно синхронизировать с ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome. Помимо этого, Divider 550 TG Ultra позволяет пользователям получать информацию о ПК для мониторинга в реальном времени, так и настраивать GIF-файлы или изображения через ЖК-экран. С программным обеспечением Thermaltake TT RGB PLUS 2.0 появляется больше возможностей для демонстрации собственного стиля за счет настройки индивидуальных световых эффектов и загрузки личных GIF-файлов и любимых изображений.

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Дата продаж и цена на корпус Divider 550 TG Ultra пока не объявлены.