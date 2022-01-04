Thermaltake продемонстрировала модульные блоки питания на 1050 Вт и 1200 Вт

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Компания Thermaltake показала новые модели популярной среди покупателей серии Toughpower PF1 мощностью 1050 Вт и 1200 Вт на выставке Thermaltake 2022 года.

Новые модели PF1 обладают сертификатом 80+ и мощностью 1050 Вт/1200 Вт. Эффективность охлаждения повышается за счет использования 120-мм вентилятора, который может работать на скорости до 2500 об/мин. Гидравлический подшипник, качественные лопасти вентилятора и антивибрационная система крепления вентилятора, обеспечивают превосходное охлаждение.

Эта полностью модульная серия оснащена вентилятором Smart Zero Fan для минимизации нежелательного шума, конструкцией с низким уровнем пульсаций менее 30 мВ для уменьшения потерь электроэнергии и конденсаторами 100% японского производства.



Следует выделить еще одно достоинство серии Toughpower PF1: компактный размер блока питания ATX, 150 мм (Ш) x 86 мм (В) x 140 мм (Г), обеспечивает простую установку и достаточно места для размещения кабелей. Тем, кто ищет высокомощный и качественный блок питания в компактном размере, обратите внимание на серию Toughpower PF1 1050 Вт/1200 Вт.

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Новые модели будут доступны для покупки во втором квартале 2022 года через всемирную сеть авторизованных розничных продавцов и дистрибьюторов Thermaltake.