Процессор AMD Socket AM5 "Raphael" Ryzen появится во второй половине 2022 года

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Новое поколение процессора AMD Ryzen "Raphael" может быть запущено во второй половине 2022 года. Эта информация подтверждается утечкой слайда из компании AMD. Слайд указывает на обновление продуктов серии Ryzen 5000X3D в первой половине 2022 года. Это процессоры Socket AM4, в которых используется обновленная матрица ядра процессора (CCD) Zen 3 (+), которая имеет 64 МБ кэш-памяти 3D Vertical в дополнение к 32 МБ L3. AMD утверждает, что технология 3DV Cache значительно повышает производительность, как при обновлении поколений (от 5% до 25% в зависимости от приложения).

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Процессор "Raphael" Socket AM5 наверняка привлечет большое внимание, поскольку это продукт компании следующего поколения. Он знаменует собой появление Socket AM5, нового сокета на базе LGA; и возможности подключения нового поколения, включающие память DDR5 и PCI-Express Gen 5. ПЗС этих процессоров построены на узле изготовления кремния TSMC N5 (5 нм) и основаны на микроархитектуре «Zen 4». На просочившемся слайде показано первое зернистое изображение Socket, мало чем отличающимся от того, к которому мы привыкли, на платформе Intel. Ходят слухи, что сокет AM5 каким-то образом обеспечит совместимость кулеров с AM4, несмотря на радикальный редизайн сокета. Запуск H2-2022 приблизит "Raphael" к запуску Intel Raptor Lake 13-го поколения.