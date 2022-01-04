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PlayNitride Display Co., Ltd (PlayNitride) проведет виртуальную выставку MicroLED, нового поколения дисплеев, на выставке Consumer Electronic Show (CES) 2022 в Лас-Вегасе с 5 по 31 января 2022 года. PlayNitride продемонстрирует свои новейшие технологии, включая большой модульный дисплей, прозрачный дисплей, переносной дисплей и микродисплей AR.
MicroLED - это передовая технология отображения нового поколения с высокой яркостью, сверхвысокой контрастностью, прозрачным гибким дисплеем, бесшовной мозаикой и низким энергопотреблением. PlayNitride разрабатывает особый MicroLED под названием PixeLED.
В своих демонстрациях Компания PlayNitride покажет четыре передовых решения.
Первой демонстрацией, которая будет показана онлайн на выставке CES 2022, станет отмеченный наградами модульный дисплей MicroLED, 37-дюймовый FHD-дисплей PixeLED Matrix MicroLED. Эта технология основана на печатной плате, которую можно бесшовно выложить плиткой. Каждый единичный модуль можно отремонтировать индивидуально, в то время как высокая контрастность проецирует глубину резкости, а широкая цветовая гамма обеспечивает высокое качество изображения.
Далее идет прозрачный дисплей MicroLED. Это 7,56-дюймовый прозрачный PixeLED-дисплей MicroLED с 60% прозрачностью и плотностью 114 PPI (пикселей на дюйм). Этот прозрачный дисплей с высокой яркостью, станет частью автомобильной промышленности будущего для лобового стекла, боковых окон и дизайна интерьера.
Третья демонстрация - это переносной дисплей MicroLED с 1,39-дюймовым дисплеем Circular PixeLED, с сверх ярким дисплеем, обеспечивающим отличную читаемость при солнечном свете. Благодаря этому пользователи могут видеть точные и крошечные слова на умных часах, похожих на крошечный компьютер на запястье.
Наконец, PlayNitride также представит дисплей MicroLED с дополненной реальностью (AR), который имеет полноцветный µ-PixeLED с разрешением 0,39 дюйма и разрешением 1411 пикселей на дюйм. Это ключевой компонент очков AR Metaverse, которые имеют полный цвет с яркостью 50 тыс. Нит и высокой плотностью пикселей.
С помощью этих виртуальных демонстраций PlayNitride покажет свой опыт использования технологии MicroLED, от традиционных дисплеев до передовых автомобильных приложений.