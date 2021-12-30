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Компания SK Hynix приобретает бизнес Intel по производству SSD и NAND
Intel и SK hynix заключили первый этап сделки
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Компания Intel объявила, что закрыла первый этап продажи своего бизнеса SSD и NAND. SK Hynix отправила первый транш в размере 7 млрд. долларов для заключения сделки и объявила о создании новой дочерней компании Solidigm. Сотрудник Intel Роб Крук, ранее занимавший пост старшего вице-президента и генерального директора подразделения Intel Non-Volatile Memory Solutions Group, возглавит Solidigm в Сан-Хосе в качестве генерального директора.
Общая сумма сделки на бизнес Intel по производству твердотельных накопителей составит 9 млрд. долларов. Сделка пройдёт в два этапа. Первый этап сделки, включает передачу SK hynix завода Intel в Даляне (Китай), некоторых сотрудников и определенных IP-адресов, относящихся к твердотельным накопителям на базе NAND. 

Заключительный этап сделки состоится до марта 2025 года. Тем временем Intel по-прежнему будет производить пластины NAND на заводе в Даляне и сохранит часть своих разработок и производственных IP пластин NAND. Когда в 2025 году завершится последний этап, Intel переведет оставшихся сотрудников из отдела исследований и разработок в SK hynix. На этом этапе Intel окончательно прекратит производство на заводе в Даляне.
На компанию Solidigm будут распространяться некоторые ограничения со стороны китайских регулирующих органов, в их числе ценовые ограничения на готовую продукцию и гарантии расширения поставок для компонентов PCIe и SATA корпоративного класса в течение пяти лет. Все существующие SSD-накопители Intel теперь будут производиться и продаваться под маркой Solidigm. 

Сделка позволит Intel уделить больше внимания другим своим перспективным направлениям бизнеса, поскольку бизнес флэш-памяти по мнению Intel имеет низкую прибыльность и сильную волатильность цен. 

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