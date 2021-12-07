AOC представила широкоформатный 4К монитор

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Анонсирована модель монитора AOC G4309VX/D с диагональю 43 дюйма и разрешением 4K UHD (3840 x 2160). Монитор может похвастаться временем отклика 1 мс и частотой обновления 144 Гц с Adaptive-Sync (AMD FreeSync ).

Благодаря матрице VA, G4309VX/D имеет типичный статический коэффициент контрастности 4000:1 (поддерживается только затемнение по краю). Кроме того, G4309VX/D, в котором используется технология квантовых точек, может охватывать 100 и 95 процентов цветового пространства sRGB и DCI-P3 соответственно и поддерживает 8-битный цвет, а также управление частотой кадров (FRC). Максимальная яркость монитора составляет 720 нит для контента SDR и повышается до 1100 нит для контента HDR.

Монитор G4309VX/D оснащен двумя портами HDMI 2.1 и двумя портами DisplayPort 1.4 для подключения к ПК или игровой консоли. Также новая модель AOC оснащена встроенным концентратором с четырьмя портами USB 3.2 Gen 1 (Type-A), разъёмом для наушников 3,5 мм и стереодинамиками (по 7 Вт каждый).

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AOC G4309VX/D предназначен только для китайского рынка, информации о ценах и доступности пока нет. Но с большой вероятностью монитор AOC попадет также на рынки США и Европы, где он сможет получить теплый прием, если цена будет привлекательнее по сравнению с аналогичными мониторами конкурентов.