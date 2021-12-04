Представлен «летающий» кубический корпус Azza Regis 902

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Основным преимуществом корпуса Azza Regis 902 является его бесконечная зеркальная панель с адресными светодиодами RGB и эффектом, благодаря которому корпус выглядит бесконечно пустым. Однако это всего лишь иллюзия, ведь внутри много что происходит.

В корпус Azza Regis 902 можно установить материнскую плату ATX и видеокарту длиной до 336 мм (вплоть до GeForce RTX 3090 FE). Azza Regis 902 может вместить кулер процессора высотой до 210 мм, два 2,5-дюймовых диска, 3,5-дюймовый жесткий диск, блок питания стандарта ATX и шесть вентиляторов PWM (один из них предустановлен). Этого места вполне достаточно, чтобы создать настоящую рабочую станцию.

Кубический алюминиевый корпус состоит из трех панелей из закаленного стекла и двух панелей из анодированного алюминия. Сам корпус установлен на 8-миллиметровую алюминиевую подставку с ЧПУ, что делает его похожим на летающий куб. Внешний вид дополняют панели из тонированного закаленного стекла черного цвета и две панели из матовой алюминиевой сетки с золотой отделкой по краям.

Летающий куб имеет аудиоразъемы, два USB 3.0 Type-A и порт USB Type-C на одной из сторон.

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Корпус Azza Regis 902 доступен для предварительного заказа по цене 399,99 долларов США на Amazon и Newegg.