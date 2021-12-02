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Компания TeamGroup анонсировала новый комплект памяти DDR5 T-Force, который будет создан в сотрудничестве с Asus, под названием T-Force Delta TUF Gaming Alliance RGB DDR5 Gaming Memory . Это будет двухканальный комплект на 32 ГБ с максимальной частотой памяти 6000 МГц.
Дизайн этого набора напоминает другие наборы DDR4 и DDR5 от TeamGroup, с острыми треугольными формами повсюду и угловой полосой RGB вверху. Единственные отличия этого нового набора - оранжевые акценты и значок «TUF Gaming Alliance» в правом нижнем углу карты памяти. Эффектами подсветки RGB можно управлять с помощью собственного программного обеспечения Asus Aura RGB.
TeamGroup обещает полную поддержку будущих материнских плат DDR5. Будущие материнские платы с чипсетами серии 600 и новые материнские платы AMD от Asus будут автоматически поддерживать этот комплект памяти DDR5 прямо из коробки.
Ни одна из компаний не упомянула о цене и доступности, но с учетом того, насколько дорога и редка DDR5 сейчас, новые комплекты достать будет проблематично. Более широкая доступность этого комплекта (и DDR5 в целом) ожидается в начале 2022 года.
Компании Asus и TeamGroup сообщают, что это будет не последний совместный проект. Будущий совместный бренд T-Force Cardea TUF Gaming Alliance Z440 PCIe 4.0 M.2 SSD находится на подходе, и в будущем ожидаются новые продукты от двух компаний.