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TeamGroup и Asus объединились для создания игровой памяти T-Force DDR5
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Компания TeamGroup анонсировала новый комплект памяти DDR5 T-Force, который будет создан в сотрудничестве с Asus, под названием T-Force Delta TUF Gaming Alliance RGB DDR5 Gaming Memory .  Это будет двухканальный комплект на 32 ГБ с максимальной частотой памяти 6000 МГц.

Дизайн этого набора напоминает другие наборы DDR4 и DDR5 от TeamGroup, с острыми треугольными формами повсюду и угловой полосой RGB вверху. Единственные отличия этого нового набора - оранжевые акценты и значок «TUF Gaming Alliance» в правом нижнем углу карты памяти. Эффектами подсветки RGB можно управлять с помощью собственного программного обеспечения Asus Aura RGB.

TeamGroup обещает полную поддержку будущих материнских плат DDR5. Будущие материнские платы с чипсетами серии 600 и новые материнские платы AMD от Asus будут автоматически поддерживать этот комплект памяти DDR5 прямо из коробки. 

Ни одна из компаний не упомянула о цене и доступности, но с учетом того, насколько дорога и редка DDR5 сейчас, новые комплекты достать будет проблематично.  Более широкая доступность этого комплекта (и DDR5 в целом) ожидается в начале 2022 года.

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Компании Asus и TeamGroup сообщают, что это будет не последний совместный проект. Будущий совместный бренд T-Force Cardea TUF Gaming Alliance Z440 PCIe 4.0 M.2 SSD находится на подходе, и в будущем ожидаются новые продукты от двух компаний.

#asus #оперативная память #ddr5 #teamgroup #t-force #t-force delta tuf gaming #игровая память
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