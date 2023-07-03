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Wargaming работает над World of Tanks 2.0
На днях стало известно, что разработчики «World of Tanks» она же «Мир танков» уже давно работают над продолжением легендарной игры. Рассмотрим подробнее эту новость.
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Благодаря изданию «WOT Express» стало известно, что одно из подразделений компании Wargaming уже долгое время разрабатывает продолжение легендарных танков.

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У самой же игры пока есть только рабочее название «Project CW», но игровой процесс уже можно оценить по короткому геймплейному ролику. 

Недавно (в середине июня 2023) были проведены первые глобальные тесты игры. Как заметили журналисты, в Project CW были включены наработки из ранее отменённых игр компании (намёк на Excalibur, которая должна была стать World of Tanks 2.0, но была отменена в 2018 году). 


Посмотрим видео по отменённой игре. Интересной особенностью игры стали более современные танки и использование вертолётов, которые считаются наиболее опасным противником танков на поле боя. Одной из причин отмены игры стала низкая популярность игры Armored Warfare «Проект Армата», в которой было большое количество глюков первое время после выхода. А когда их устранили, то игра не смогла набрать большой онлайн, несмотря на дорогую рекламную компанию. (Я в неё одно время играл, но у меня не было ощущения управления разными танками, как в World of Tanks. Управление большинством танков было полностью идентичным, менялась лишь модель техники.)

Хотя у игры пока хромает геймплей, но все «красивости» уже на высоте (видимо в рекламных целях). 

В самой игре будут многопользовательские баталии на бронетехнике (танки и более лёгкая техника) стоящей на вооружении разных стран мира на поздней стадии Холодной войны (это 1980 год и позднее). Информации по движку игры пока нет.

Как видно из геймплея игры, её разработчики вдохновлялись Battlefield, что видно по многим элементам игры.

Перечислим уже достоверно известные особенности игры:

  • Основным режимом игры станет захват нескольких точек, отнимающих очки у команды противника (что уже есть в Battlefield), плюс будет полноценное возрождение, (чего так не хватало в World of Tanks).
  • В игре будут современные танки и карты, что сделает игру более динамичной. Например, будут Т-62 образца 1975 года, Leopard 1A6 Jager, M60 IFP.
  • Также ожидается зависимость характеристик танка от конкретного героя (персонажа), в то время, как в World of Tanks зависимость от навыков экипажа была не сильно большой.
  • Будет игра с ботами (что позволит комфортно играть во время падения онлайна).
  • Будет продвинутая кастомизация танка (видимо идея взята из игры Crossout).
  • Высокая разрушаемость объектов. Например, от танка смогут отваливаться обвес и другие элементы.
  • Большой выбор расходников: постановка дымовой завесы, вызов вертолёта, авиаудара или дрона.

Сообщается, что новая игра будет нацелена на рынки Европы и США (тогда разработчикам придётся следовать их повестке с любовью к негритятам и рассовому разнообразию), и компания надеется на её большую популярность.

Также сообщается, что если новинка и выйдет в России и Белоруссии, то её издателем будет уже не Леста (Lesta Games).

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Игра выйдет не раньше осени 2024 года в WGC (Wargaming.net Game Center) и Steam.

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Источник: wotexpress.info
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