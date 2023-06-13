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Разработчики WhatsApp анонсировали запуск каналов для пользователей мессенджера
Очередной новостью нас порадовал WhatsApp, анонсировавший запуск каналов для пользователей мессенджера.
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Разработчики программы WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) заявили о скором внедрении в мессенджер каналов. Они планируют создать «самый конфиденциальный сервис для публикации контента», с возможностью монетизации для авторов, но при этом без возможности комментирования контента.

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Сообщается, что каналы расположатся на новой вкладке «Актуальное», вместе со статусами, но отдельно от чатов и сообществ. Возможность публикации контента будет только у администраторов канала, под контентом подразумеваются сообщения, фото, видео, стикеры и различные опросы аудитории. Права подписчиков каналов будут максимально урезаны, например, они смогут лишь просматривать контент, а комментировать его не смогут. Напоминает возврат в эпоху телевизоров, когда с аудиторией не было никакой обратной связи.

В мессенджере обещают создать единый каталог каналов, в котором можно будет легко найти как новости от местных государственных органов, так и материалы на тему спорта и различных хобби. Найти необходимый канал можно будет через поиск по единому каталогу, или перейдя по приглашению.

Разработчики мессенджера подчеркнули, что хотят создать «самый конфиденциальный сервис для публикации контента». Обеспечив защиту данных как администраторов, так и подписчиков. Например, номер телефона и фото профиля администратора не будут отображаться подписчикам, а номера телефонов подписчиков будут скрываться от всех в канале, включая самих администраторов. Что кстати сильно напоминает возможности Даркнета, в котором уже многие годы ведётся активная торговля оружием, наркотиками, детской порнографией и прочими запрещёнными вещами. Также будет скрыта информация о том, на какие именно каналы подписан пользователь мессенджера, что приведёт к ещё большему распространению каналов среди преступных элементов.

Были анонсированы и необычные фишки каналов. Так администраторы канала смогут удалять публикации канала не только из публичного доступа, но и с гаджетов подписчиков. Плюс можно будет запретить делать скриншоты экрана во время просмотра канала, пересылать контент из него, и даже скрывать свой канал из результатов поиска по единому каталогу (одна из удобных функций для представителей криминала). Также администраторы канала смогут определять, кому именно можно подписываться на их канал. Что с одной стороны позволит отсекать детскую аудиторию от взрослых каналов, а с другой стороны сильно затруднит правоохранительным органам обнаружение запрещённого контента.

Администраторы каналов смогут их монетизировать, подключив к ним платежные сервисы, а также будет возможность продвижения каналов в каталоге, скорее всего тоже платная. Сначала каналы будут доступны жителям Колумбии (и тщательно протестированы на конфиденциальность колумбийскими наркокартелями, шутка) и Сингапура. А позднее, уже в ближайшие месяцы, и в остальных странах.

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Подозреваю, что после таких инноваций компания Meta будет признана экстремисткой не только в России, но и ещё минимум в десятке стран. Где разработчики Ватсап откажутся предоставить силовым структурам ключи шифрования от своего мессенджера.

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