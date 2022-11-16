Недавно прошла новость, что теперь в российских школах на уроках по ОБЖ будет добавлен курс уроков начальной военной подготовки.
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Сообщается, что детей будут учить правилам обращения с разными видами холодного и огнестрельного оружия (возможно обучение метанию разных видов гранат), им покажут, как грамотно оборудовать боевые позиции, чтобы их не заливало дождём и не засыпало снегом. Эти данные содержатся в проекте приказа Министерства просвещения об утверждении основной программы среднего общего образования. Данный документ имеется на портале проектов нормативных правовых актов.
Не зря говорится, что, всё новое - хорошо забытое старое. Вот и этот проект не стал исключением, поскольку подобная подготовка уже была в СССР в период холодной войны. По новому проекту начальную военную подготовку (НВП) будут проходить школьники 10 и 11 классов. Также их обучат стрелять из автомата Калашникова (возможно не только из АК-74, но и более новых моделей) и применять осколочные гранаты. Предусмотрены отдельные занятия по созданию защитных сооружений (будем надеяться, что их будут проводить не в школьных классах, а на специальных полигонах, чтобы у детей осталась зрительная и мышечная память, а не картинка из учебника или плаката). Ещё в курс Основ безопасности жизнедеятельности планируют ввести уроки по оказанию первой медицинской помощи (будем надеяться, что детей научат использованию полноценных армейских аптечек, включая натовские образцы, поскольку никогда не знаешь, что именно у тебя окажется под рукой).
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее говорил о планах расширить курс ОБЖ. Школьников предположительно будут обучать действиям при нарушениях сердечной деятельности, травмах и травматическом шоке, пулевых и осколочных ранениях и кровотечениях, эпилепсии, ожогах, пищевых отравлениях, отравлениях угарным газом, и прочих бедах военного времени.
В советских школах начальная военная подготовка существовала долгие годы, но в период развала СССР была упразднена приказом по Министерству образования РСФСР №62 от 17 октября 1990 года.
Министерство обороны собирается для обучения привлекать офицеров с боевым опытом, а сам курс должен длиться не менее 140 часов.
Что можно добавить в программу НВП
Для школьников всех классов стоит добавить уроки выживания под артиллерийским обстрелом.
Также стоит изучать обнаружение растяжек и пехотных мин.
Как ходить по заминированному лесу
Спецкурс: заминированный лес. Система «Паук».
Стоит изучить, как правильно перемещаться в бою, чтобы пули и осколки не попадали в жизненно важные органы.
Спецкурс: тактика боя, основы.
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Спецкурс: что делать если атакуют гранатой.
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А какие моменты вы бы добавили в программу НВП? Поделитесь в комментариях своим опытом и предложениями.