США размещают в Европе термоядерные бомбы B61-12, рассмотрим саму бомбу и самолёты её доставляющие.

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

По предварительной информации их доставят на европейские базы НАТО уже в декабре этого года. Бомбы предназначены для тактического или стратегического использования. Бомбы B61-12 (12 - номер модификации) имеют заряд до 50 килотонн (примерно 3 Хиросимы), к цели они будут доставляться бомбардировщиком Boeing B-52 Stratofortress «Стратосферная крепость», или многоцелевым малозаметным истребителем-бомбардировщиком F-35 Lightning «Молния».

реклама





Разберём эту новость более детально. Сначала уточним, что означает «тактического или стратегического использования». Стратегическое ядерное оружие представлено баллистическими ракетами наземного базирования и морской авиации. А тактическое ядерное оружие представлено в виде авиационным бомб, артиллерийских снарядов, зенитных ракет.





Стратегическое ядерное оружие применяется для поражения промышленных объектов и стратегических предприятий, крупных городов. Тактическое ядерное оружие применяется для уничтожения живой силы и боевой техники.





B61-12 является термоядерной бомбой, основным ядерным оружием ядерных сил США. Первая её модификация была создана в далёком 1963 году.

Большинство модификаций бомбы B61 имеют нейлоно-кевларовый парашют-замедлитель (диаметром примерно 7,5 м). Он служит для безопасного отхода бомбардировщика, и для избегания взрыва при ударе о землю в случае нештатного сбрасывания бомбы. Взрыватель бомбы может устанавливаться на срабатывание в воздухе (для поражения большей площади), детонацию на поверхности земли, взрыв на земле по сигналу, и взрыв под землёй на глубине в несколько метров (для маскировки).

Испытания 12-й модификации (В61-12) прошли в 2015 году. Она отличается хвостовым оперением, делающим бомбу управляемой и более точной, позволяя не спускать её с парашютом (для этого нужно было пролетать точно над целью), а сбрасывать её с самолёта на большой высоте. В61-12 самостоятельно планирует в сторону цели на большое расстояние, подруливая в случае необходимости.

Далее рассмотрим последствия взрыва 50 килотонн (примерно 3 Хиросимы). Известно, что взрыв мощностью 20 кт даёт зону полных разрушений радиусом около 1 км, 20 Мт — уже 10 км.





Боинг Б-52 (Boeing B-52 Stratofortress) является американским межконтинентальным стратегическим бомбардировщиком, стоит на вооружении с 1955 года.

Интересный исторический факт, B-52 разрабатывался для доставки 2 термоядерных бомб в любую точку СССР. А одна из модификаций Boeing B-52 (Boeing B-52G стала абсолютным рекордсменом по дальности среди боевых самолётов.





F-35 Lightning II (F-35 «Молния II») представляет собой целое семейство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, созданы компанией Lockheed Martin (США) в 3 модификациях:

• F-35A наземный истребитель с обычными взлётом и посадкой для ВВС;

• F-35B истребитель с коротким взлётом и вертикальной посадкой;

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке <b>RTX 3090 Ti за копейки</b>, смотри RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр -35% на S22 Ultra в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3080 за 60 тр в Регарде 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3060 Gigabyte за 30 с началом ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

• F-35C палубный истребитель для ВМС.