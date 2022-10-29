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США размещают свои модернизированные термоядерные бомбы B61-12 в Европе
США размещают в Европе термоядерные бомбы B61-12, рассмотрим саму бомбу и самолёты её доставляющие.
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По предварительной информации их доставят на европейские базы НАТО уже в декабре этого года. Бомбы предназначены для тактического или стратегического использования. Бомбы B61-12 (12 - номер модификации) имеют заряд до 50 килотонн (примерно 3 Хиросимы), к цели они будут доставляться бомбардировщиком Boeing B-52 Stratofortress «Стратосферная крепость», или многоцелевым малозаметным истребителем-бомбардировщиком F-35 Lightning «Молния».

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Разберём эту новость более детально. Сначала уточним, что означает «тактического или стратегического использования». Стратегическое ядерное оружие представлено баллистическими ракетами наземного базирования и морской авиации. А тактическое ядерное оружие представлено в виде авиационным бомб, артиллерийских снарядов, зенитных ракет.


Стратегическое ядерное оружие применяется для поражения промышленных объектов и стратегических предприятий, крупных городов. Тактическое ядерное оружие применяется для уничтожения живой силы и боевой техники.


B61-12 является термоядерной бомбой, основным ядерным оружием ядерных сил США. Первая её модификация была создана в далёком 1963 году.

Большинство модификаций бомбы B61 имеют нейлоно-кевларовый парашют-замедлитель (диаметром примерно 7,5 м). Он служит для безопасного отхода бомбардировщика, и для избегания взрыва при ударе о землю в случае нештатного сбрасывания бомбы. Взрыватель бомбы может устанавливаться на срабатывание в воздухе (для поражения большей площади), детонацию на поверхности земли, взрыв на земле по сигналу, и взрыв под землёй на глубине в несколько метров (для маскировки).

Испытания 12-й модификации (В61-12) прошли в 2015 году. Она отличается хвостовым оперением, делающим бомбу управляемой и более точной, позволяя не спускать её с парашютом (для этого нужно было пролетать точно над целью), а сбрасывать её с самолёта на большой высоте. В61-12 самостоятельно планирует в сторону цели на большое расстояние, подруливая в случае необходимости. 

Далее рассмотрим последствия взрыва 50 килотонн (примерно 3 Хиросимы). Известно, что взрыв мощностью 20 кт даёт зону полных разрушений радиусом около 1 км, 20 Мт — уже 10 км.


Боинг Б-52 (Boeing B-52 Stratofortress) является американским межконтинентальным стратегическим бомбардировщиком, стоит на вооружении с 1955 года. 

Интересный исторический факт, B-52 разрабатывался для доставки 2 термоядерных бомб в любую точку СССР. А одна из модификаций Boeing B-52 (Boeing B-52G стала абсолютным рекордсменом по дальности среди боевых самолётов.


F-35 Lightning II (F-35 «Молния II») представляет собой целое семейство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, созданы компанией Lockheed Martin (США) в 3 модификациях: 

•          F-35A наземный истребитель с обычными взлётом и посадкой для ВВС;

•          F-35B истребитель с коротким взлётом и вертикальной посадкой;

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