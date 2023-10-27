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Alex-IT
Дания обогнала США по объёмам военной помощи Украине
Никогда не угадаешь, кто из союзников или торговых партнёров окажется действительно надёжным, а кто «вставит нож в спину». Так и родина конструкторов Lego (производимых датской Lego Group) оказалось ещё тем торговцем оружием.

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Недавно стало известно, что Дания (видимо по команде из США) тоже объявила о передаче крупной военной помощи Украине, причём датчане помогут на гораздо более крупную сумму. Так если администрация Байдена обещает помочь примерно на 150 миллионов долларов, то правительство Дании уже на 522,6 миллиона долларов (3,7 миллиарда крон). Эти цифры огласила пресс-служба Министерства обороны королевства в своём заявлении.

Также стало известно, что миролюбивая Дания выделяет киевскому режиму уже 13-й пакет военной помощи за полтора года с начала СВО. Интересный исторический факт, во Второй мировой войне Дания изначально заявила о своём нейтралитете, а после нападения Германии, «героически продержалась» всего 6 часов. Проще говоря сдалась без боя. А потом всю войну выступала активным пособником фашистской Германии, посылая своих добровольцев на фронт против СССР.

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Самое интересное, что по заявлению минобороны Дании, эта помощь якобы передаётся Украине безвозмездно. В неё войдут: танки Т-72ЕА (предположительно чешского производства или модернизации), боевые машины пехоты БМП-2, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, их количество пока не называется, плюс беспилотники и различное стрелковое оружие. Ещё Киев получит некоторое количество бронированных ремонтно-эвакуационных машин, их поставка финансируется уже совместно с Германией.

Танк Т-72ЕА (модернизированный Т-72, разработки 1967-1973 годов).

А теперь самое интересное. Министерство обороны Дании заявило о "непоколебимой поддержке" Украины в её борьбе с Россией. И определённом "сигнале" для Москвы, что Дания так же, как и раньше продолжает следить за ситуацией на Украине, в то время, когда весь мир переключился на Израильский конфликт. Об этом заявил министр обороны Ларс Лёкке Расмуссен.

Датские добровольцы Вермахта направляются на войну против СССР, 19 июля 1941 года.

Было подсчитано, что всего Дания направит на Украину военной помощи на 5,8 миллиарда датских крон (833 миллиона долларов). При этом они разбили сумму помощи на 3 транша. В текущем 2023 году Украине достанется помощи на 4,3 миллиарда крон, в 2024 году на 1,4 миллиарда крон, в 2025 году на 52 миллиарда крон.

Остаётся ещё неясным, есть ли в Дании украинские беженцы и собираются ли она их высылать по запросу Украины.

Что за зверь такой Т-72ЕА

Отдельно рассмотрим, что из себя представляет танк Т-72ЕА. Фактически это расконсервированные с баз хранения и уже частично утратившие боеспособность танки советского производства. На их основе западные конструкторы пытаются создавать "новые образцы", приспособленные к условиям современного боя. По сути Т-72ЕА является модернизированным советским Т-72 (годы разработки 1967-1973).

Стало известно, что модернизацией танков занимается чешский ВПК (военно-промышленный комплекс) на деньги, выделяемые США и Нидерландами. Кстати, Чехия также являлась активным союзником Германии в период Второй мировой войны. Например, модернизируются танки Т-72М и Т-72М1, состоявшие на вооружении союзных СССР Польши и Чехословакии. А также их скупают по всему миру, поскольку СССР успел прилично наторговать оружием за годы своего существования.

Т-72 в парке «Патриот» в 2015 году. И танк T-72A в Минске.

По информации издания CZDefence, в процессе апгрейда и восстановления, боевые машины получают целый комплекс улучшений. Прежде всего это комплексы пассивной динамической защиты, новая система связи (производства чешской компании MESIT), новая цифровая приборная панель. А также не забывают и про более сложное оборудование для ночного видения (например, защиту глаз от лазеров, тепловизоры с оптическими элементами, с десятикратным увеличением). Плюс мощность двигателя увеличивается с 780 до 840 лошадиных сил (видимо после замены силовой установки с В-46 на В-84). А вот главный калибр, 125-мм пушка 2А46, остаётся старым.

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Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

#украина #германия #война #танки #ссср #дания #чехия
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