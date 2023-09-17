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Чем обернулся для Германии отказ от российских энергоносителей
Германия после введения санкций против России оказалась в энергетическом кризисе. Недавно появилась новость о частичном выходе из него, но на самом деле не всё оказалось так просто.

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Недавно стало известно, что Германии частично удалось компенсировать российский экспорт энергоресурсов (от которых они отказались по команде США и Англии) благодаря альтернативной энергетике, но теперь немецкая экономика стала зависимой уже от Китая.

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После объявления санкций для России, Германия оказалась в затруднительном положении. Поскольку у неё теперь не было дешёвого российского газа, который она потребляла в огромных количествах. Частично в решении этого вопроса помогла солнечная энергия, но собственное производство солнечных панелей оказалось слишком дорогим. И теперь Германия закупает их в Китае.

Кроме Германии весь остальной Евросоюз столкнулся с аналогичной проблемой. Их отечественное производство оборудования для зеленой энергии оказалось нерентабельным, и на сегодня более 70% европейского рынка солнечных панелей и ветряных мельниц занимают компании из КНР.

С аналогичной проблемой столкнулось и производство азотных удобрений. Стало известно, что производственные мощности Европейского союза оставшись поставок недорого российского газа потеряли свою конкурентоспособность и были вынуждены сильно сократить объёмы производства. Результатом стало увеличение закупок азотных удобрений из России, не стала исключением и Германия.

 

Стоит отметить, что органические азотные удобрения жизненно необходимы многим видам растений, особенно растущим на супесчаных и песчаных почвах. Поскольку азот стимулирует рост растений питая их, являясь одним из важнейших микроэлементов в жизненном цикле декоративных и плодово-огородных культур.

Как отметили эксперты, сложилась интересная ситуация, когда российский газ вернулся на европейский рынок, но уже в виде более дорогостоящих удобрений. Поскольку производство минеральных удобрений основано на газе и электроэнергии (на 80-90%).

Почему Германия стала зависимой от иностранных поставок

Германия большую часть своей истории была технически развитой страной. Так во времена царской России, она поставляла двигатели для кораблей в Российскую империю. Потом у неё был некоторый упадок после Первой мировой войны, и колоссальный подъём перед Второй мировой войной. Затем снова упадок, часть страны находилась в руинах. Но трудолюбивые немцы быстро восстановили свою экономику.

Как оказалось, что производство солнечных панелей и ветряных мельниц в Германии стало нерентабельным. Первой причиной стали высокие зарплаты и пособия в стране, особенно для безработных.

Второй причиной стал наплыв беженцев со всего мира, обожающих пить немецкое пиво. Они как правило не работают, но получают пособие по безработице.

Третьей причиной стала знаменитая немецкая бюрократия, которая тормозит развитие всех отраслей.

Четвёртой причиной стал перенос производства в страны с дешёвой рабочей силой. Раньше это был Китай, сейчас Индия и страны Африки.

Пятой причиной стало полное подчинение США. Если ранее с Германией считались все страны, то сейчас она стала фактически американской колонией, выполняющей все её указания. Показательным примером были санкции против России, которая борется с киевским режимом, считающим себя наследником Германии периода Второй мировой войны. Когда Украина оказалась просто завалена символикой эпохи правления Адольфа Гитлера и Степана Бендеры.


Шестой причиной стали обе мировые войны, затеянные ей. В результате большинство запасов полезных ископаемых были исчерпаны ещё в 20 веке.

Выводы

Если Германия хочет выйти из энергетического кризиса, то ей нужно диверсифицировать (распределить) зависимость от ресурсов между Россией и Китаем. И что самое важное, ей нужно максимально сократить отношения с США, которые погрязли в долгах и политических скандалах. Они немцам точно не помогают, а лишь утягивают их следом за собой в экономическую пропасть.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

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#россия #сша #китай #германия #россия 2023 #природный газ
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