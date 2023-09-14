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Сможет ли секретная деятельность украинского авиаконцерна «Антонов» переломить ход СВО
Последние годы дроны стали всё чаще использоваться в различных конфликтах. Некоторые из них, обладая примитивным искусственным интеллектом уже научились самостоятельно принимать решения по убийству солдат противника. Рассмотрим новость от украинской компании «Антонов», сообщившей о начале массовой постройке БПЛА для ВСУ.

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Недавно весь облетела сенсационная новость, что Украина якобы наладила массовое производство собственных беспилотников. Разберём эту новость и проанализируем, насколько она соответствует действительности.


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Сама новость пришла от английского издания Reuters (одно из крупнейших в мире международных агентств новостей). Вспомним, что Англия всегда ставила палки в колёса России, ещё с царских времён, а сейчас она входит в тройку лидеров по робототехнике (вместе с США и Японией). Сама новость гласила, что что украинский авиаконцерн «Антонов» перешел на серийное производство дронов для нужд ВСУ в зоне СВО. Якобы этот опыт поможет концерну в будущем проектировать и создавать новые грузовые самолеты (чем предприятие занималось в советское время).

Для максимально объективной оценки возможностей этой компании, достаточно изучить её славную историю, в которой были долгие простои в производстве, а 90% доходов приносила дочерняя грузовая авиакомпания «Авиалинии Антонова». Также в 2015 году (что не так давно) заместитель руководителя российского Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко высказался о состоянии компании «Антонов»: «После смерти Балабуева (бывшего руководителем АНТК имени Антонова в 1984 - 2006 годах) КБ Антонова деградировало и сегодня фактически является авиакомпанией, которая притворяется конструкторским бюро». Если говорить проще, то эта контора пускала пыль в глаза своим потенциальным и действующим инвесторам, прикрываясь ещё советскими достижениями.

На сегодняшний день государственное предприятие «Антонов» полностью в собственности государства (в лице Укроборонпрома), то есть подчиняется марионеточному киевскому режиму.


По информации издания Reuters, компания почти полностью переориентируется на серийное производство и разработку боевых дронов. Но своё «основное» направление - производство грузовых самолетов (приносящее всего 10% дохода компании) она тоже не сбирается закрывать. Само же издание ссылается на презентацию "Укроборонпрома" военной верхушке США в Вашингтоне, прошедшей в июне 2023 года. 

Ещё английское издание сообщило об открытии нового центра для расширения возможностей производства беспилотных систем. Также упоминается мифическая поддержка частных производителей, занимающихся беспилотниками. Источник Reuters рассказал, что опыт создания грузовых самолётов поможет в создании БПЛА дальнего действия, способных атаковать даже дальние регионы России. На текущий момент стало известно только о разработке инженерами компании дрона «Горлица».

Украинский дрон «Горлица», пока единственная увидевшая свет разработка государственного предприятия «Антонов».


Сама же компания «Антонов» скрывает свои текущие планы от СМИ (под предлогом секретности), и отказались комментировать новость о себе, нагнетая ещё больше интриги.

Вопросы без ответов

Новость конечно интересная, но она вызывает больше вопросов, чем ответов. Например, не так давно с подачи Сергея Владимировича Суровикина российская армия поражала ракетами инфраструктуру Украины. Причём прилёты происходили так часто, что большая часть страны оставалась без электричества. А любое массовое производство требует довольно много электроэнергии. Отсюда возникает закономерный вопрос, откуда она у Украины, у которой были прилёты российских ракет по львиной доле электростанций?

Есть ещё один вопрос без ответа, относительно недавно (19 августа 2023 года) российская ракета поразила театр в Чернигове, где проходила выставка беспилотников «Люті пташки» (Лютые птички). И это произошло несмотря на строжайшую секретность, когда о месте проведения выставки, приглашённые на неё специалисты узнали всего за несколько часов до её начала. А после её атаки ходили слухи о кротах (шпионах), работающих на Россию, в руководстве СВУ или украинского правительства.

По неподтверждённой информации были убиты или тяжело ранены многие иностранные и украинские специалисты в области дронов. То есть этому сектору производства был нанесён колоссальный урон. И вот теперь мы узнаём о массовом производстве дронов в украинском авиаконцерне «Антонов».

Выводы

Вывод напрашивается всего один, но очень интересный. Либо ВСУ красиво блефуют, оправдывая потраченные на их деятельность миллиарды долларов американских и европейских налогоплательщиков. Либо им кто-то усиленно помогает (США и Англия), прислав оборудование для ремонта электростанций и новые производственные мощности, а также предоставив новых специалистов для разработки различных моделей БПЛА.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

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#россия #украина #сша #сво #всу #дрон #беспилотник #англия #самолет #антонов
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