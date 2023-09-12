Жадность до сих пор остаётся одним из пороков человечества, не избавилось от него и руководство Молдовы, задолжавшее денег «Газпрому» за поставки газа. Теперь эта небольшая страна рискует остаться на зиму без электричества. Рассмотрим эту проблему с разных ракурсов и выходы из неё.

Недавно на просторах Интернета появилась интересная новость, что Молдова якобы отказалась отдавать долги «Газпрому», и теперь опасается сокращения поставок газа, что оставит её без электричества.

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Молдова не согласна совсем остаться без газа, поэтому хочет увеличить пропускную способность реверса по Трансбалканскому газопроводу.

Немного поясним то терминологии.

Физическим реверсом считается реальный поток газа через газопровод. А виртуальным, или бумажным реверсом (non-physical backhaul/ counter flow) считается одностороннее течение газа, часть общего объёма которого выкупается и остаётся на своей территории транзитным государством.

По предварительной информации, Молдова отказалась отдавать долг российской компании и опасается ответных мер, когда её оставят без газа. По информации из другого источника, большая часть долга накоплена Прибалтикой (Литвой, Латвией, Эстонией), а Молдова должна лишь 1% от этой общей суммы долга. Стало известно, что молдавское руководство уже подготовило запасной план (Б), с целью обезопасить себя на время зимы, когда расходы электричества максимальны (на освещение и отопление).

На первый взгляд ситуация выглядит критической для Молдовы. Поскольку в случае прекращения «Газпромом» транспортировки голубого топлива через страну-должника, государство останется почти без электроэнергии. Некоторые эксперты прогнозируют, что без российского газа в Молдове начнётся чуть ли не конец света в прямом и переносном смыслах. Поэтому руководство Молдовы решает расширить реверс по Трансбалканскому газопроводу.





А для увеличения пропускной способности потока нужно либо увеличить диаметр трубы (либо их число) на всей длине трубопровода, либо повысить давление в трубе, что намного проще на первый взгляд. Но и тут есть свои подводные камни, поскольку давление должно быть повышено по всей длине трубопровода. И теперь Молдова предлагает своим соседям (Болгарии, Румынии, Украине, а точнее операторам газотранспортных систем этих стран поделить на всех затраты на повышение давления (которые будут включать ещё и замену некоторого оборудования). А те пока не ответили, насколько им интересна эта идея. И их можно понять, на территории Украины в любой момент может прилететь русская или украинская (натовская) ракета или бомба (которая сбилась с курса или была неудачно сбита средствами ПВО).

Стало известно, что своего запаса газа Молдове хватит лишь до середины зимы. Почему так мало, уже вопрос к местным чиновникам.

Как «Газпром» обходит Украину.

Если ранее Трансбалканский газопровод эксплуатировался для доставки российского газа в Турцию через Украину, то сейчас Россия может это делать напрямую через газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток». И в итоге часть Трансбалканского потока осталась только небольшим отрезком этого нового проекта.

Молдове стоит рассмотреть альтернативные источники энергии, на которые постепенно переходят в США и Европе. Например, гидроэлектростанции, солнечные батареи, которые можно устанавливать на крышах домов, и ветряки, которые есть разных габаритов и мощности.

Также стоит по возможности переходить на энергосберегающие технологии, чтобы самого электричества потреблять меньше, чем сейчас.

Другой альтернативой стала бы закупка самого электричества. Для уменьшения, потерь которого, можно было бы привлечь инвесторов для постройки электростанций (добывающих электричество из воды, ветра и солнца). Поскольку у иностранных подрядчиков имеется уже колоссальный опыт в этом направлении.

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