Недавно весь мир облетела новость, что европейский зонд Solar Orbiter (SolO) впервые в истории человечества запечатлел коронарный дождь. Также узнаем одну из причин, почему атмосфера Солнца почти на миллион градусов по Цельсию горячее, чем его поверхность.

На днях европейский зонд Solar Orbiter (SolO) впервые в истории заснял коронарный дождь на Солнце. Это было поистине завораживающее зрелище, когда пылающие осадки из сгустков плазмы поднимались ввысь, остывали там и опадали обратно на поверхность светила. Данное явление уже было предсказано астрономами, но визуально до сих пор не наблюдалось.

Оказалось, что коронарные дожди частично аналогичны земным. Например, в обоих случаях наблюдаются похожие процессы. Так восходящие потоки энергии поднимают вещество вверх, там оно остывает и падает обратно. Также коронарный дождь частично повторяет физику звёздных дождей (метеоров), которые раскаляются в атмосфере нашей планеты и взрываются под воздействием давления и температуры. Научный зонд SolO также продемонстрировал, что под воздействием «капель» падающих обратно на светило сгустков плазмы атмосфера Солнца нагревается сильнее в месте падения и там же образуются области повышенного давления.

реклама

Поясним, терминологию. Метеоры, в отличие от метеоритов, не долетают до Земли, сгорая в её атмосфере. После того, как метеороид (небесное тело, промежуточное по габаритам между космической пылью и астероидом) входит в атмосферу нашей планеты, он становится метеором. А вещество, не сгоревшее в земной атмосфере и упавшее на поверхность планеты, называется метеоритом. Ещё метеоры называют "падающими звездами".





А если учесть габариты некоторых «капель» коронарного дождя, достигающих в поперечнике 250 километров, и скорость их падения равную 150 км/с, то нет ничего удивительного, что они вносят приличный вклад в нагрев солнечной атмосферы. Полная картина происходящего на Солнце до сих пор остаётся загадкой. Например, никто не может точно сказать, по каким причинам атмосфера Солнца на миллион градусов по Цельсию горячее, чем его же поверхность. Хотя если следовать здравой логике, то должно быть наоборот. Теперь данные от зонда SolO позволили уверенно заявить, что одну из причин такого перепада температур мы уже знаем.

Часть данных о коронарном дожде была получена ещё в марте 2022 года. Тогда зонд Solar Orbiter проходил на удалении 48 миллионов километров от поверхности Солнца. Теперь полёт SolO продолжается, и он получил возможность сближаться со светилом каждые полгода, каждый раз собирая всё новые данные.

Теперь посмотрим видео, показывающее симуляцию коронарного дождя, созданную художниками NASA.





Одним из важнейших отличий коронарного дождя от обычного земного, можно считать полёт сгустков плазмы по «коридорам» силовых линий магнитного поля Солнца. Эти «коридоры» выходят из поверхности звезды и затем в неё же уходят. А магнитные линии не позволяют образовываться хвостам из плазмы, которые можно увидеть при падении на Землю метеоров. При коронарном дожде на Солнце, плазма вылетает из недр звезды аккуратными сгустками и так же падает обратно. Теперь учёные хотят увидеть фотографию фонтана брызг после падения плазменного шарика обратно на поверхность Солнца.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).