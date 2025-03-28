В Cyberpunk 2077 прирост был 12% по сравнению с мобильной 4090

Ютубер Dave2D протестировал RTX 5090 в Razer Blade 16, получив до 65% прироста FPS в Hogwarts Legacy по сравнению с RTX 4090 при использовании DLSS.

В Black Myth: Wukong прирост составил 33%, а в Marvel Rivals — 48%. Использование новой технологии DLSS 4 с Multi Frame Generation (MFG) увеличило производительность примерно в 2,5 раза по сравнению с DLSS 3 в RTX 4090, хотя MFG не идеально подходит для динамичных игр.

В Cyberpunk 2077 прирост был меньше (12%), но с MFG производительность удвоилась. Несмотря на ограниченное количество протестированных игр, результаты впечатляют, но требуют осторожной интерпретации.