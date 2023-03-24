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Красная жара

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Введение:

После того, как были опубликованы несколько статей на тему видеокарт AMD Radeon, в комментариях я увидел вопросы, которые так и не были решены пользователями. Это проблемы с черным\зеленым экраном, невозможность андервольта или сброс настроек видеодрайвера и тд. Именно поэтому решено было сделать полное руководство по настройке видеокарт от красных. Благо проблем стало намного меньше и после первоначальной настройки я за всё время ни разу не словил какой-то баг или вылет драйверов AMD Adrenalin. Все манипуляции проводились на последней версии от 22 марта 2023 года (версия 23.3.2).

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1. Правильная установка драйверов.

Как правило, большая часть проблем начинается именно с этого момента. Не важно, какая версия драйверов у вас стояла ранее, какая видеокарта и тд. Для вас самый проверенный вариант перед установкой использовать Display Driver Uninstaller - DDU. Скачать его можно ТУТ. Принцип работы софтины прост.

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Выбрали производителя карты, кликнули "Удалить и перезагрузить" и после перезагрузки спокойно запускаете установщик драйвера. Это самый первый и необходимый шаг для начала, так как многие проблемы могут возникнуть от следов драйверов от старой видеокарты, видеокарты другого производителя и тд.

2. Фикс от Nvidia - MPO Disable

Как это не странно, но данный фикс от NVidia решает проблемы с интерфейсом разного софта, статтеринг при работе с окнами в винде, частично фиксит проблемы с черным экраном на AMD (если это не вызывает комплектный кабель HDMI или DP).

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Применение очень простое - скачали reg файл mpo_disable.reg, запустили - применили правки реестра и всё. Скачать данный фикс можно ТУТ.

3. Отключение функции "быстрый запуск" Windows в настройках энергопотребления.

Суть данной правки также обязательна, если Вы хотите разогнать видеокарту или сделать андервольт. У меня он был применен давно и я забыл упомянуть об этом в предыдущих статьях. Однако один из форумчан написал следующий комментарий:

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И я сразу же вспомнил, что если не отключать быстрый запуск, то разгон или андервольт будут у Вас слетать либо при загрузке компьютера, либо в отдельных рандомных случаях. В данном случае - 6650XT спокойно должна держать андервольт при незначительном уменьшении частот вплоть до 1.090V. Проверено было на нескольких картах как минимум. Итак, что нам потребуется сделать:

Перезагружаемся и вуаля, если выставлены !!!стабильные!!! настройки о разгона или андервольт, то ничего больше слетать не будет.

4. Максимальная частота памяти в простое и минимальная глубина цветопередачи - используем Custom Resolution Utility

Итак, после установки драйвера владельцы мониторов 75, 144 герц и тд могут иметь такие проблемы. Если же у Вас монитор с герцовкой 60 или 120, 240 - то проблемы не будет. Решается этот вопрос очень просто - сначала выставляем пользовательское разрешение в драйвере Adrenalin:

Устанавливаем утилиту Custom Resolution Utility и выставляем ваше разрешение и герцовку, после создания двигаем ваше кастомное разрешение стрелочкой вверх, нажимаем ОК и перезагружаемся :

5. Правильный андервольт или разгон

Также, в комменте 10qwer было указано повышение Power Limit. Но здесь есть очень важный момент как при выставлении частотного диапазона, так и при выставлении PL. Минимальный и максимальный диапазон частот должен лежать в пределах 100МHz, чтобы у Вас не скакала частота без нагрузки. Также выставление максимального возможного Power Limit - обязательно. Ничего с видеокартой не произойдет, но Вы не должны ограничивать карту, когда выставлена определённая частота. У Вас уже понижен вольтаж на GPU. Так работают алгоритмы AMD:

У Вас может быть и +20 и +10 процентов PL в зависимости от видеокарты. Нужно выставлять максимум как при андервольте, так и при разгоне. Тестируем стабильность только в самых жирных играх по типу Atomic Heart, Cyberpunk 2077 или прочих. И Важно понимать - если вы выставили определённый диапазон частот, но видеокарта при нагрузке не доходит до этих показателей, то стоит либо повысить вольтаж на GPU либо снизить диапазон минимальных и максимальных частот - к примеру с 2500-2600 до 2450-2550 и тд.

Вы в сотый раз спросите - зачем андервольт? Можно как обычно встретить пользователей, которые строят свои теории без владения железом. И выглядит это комично. Зачем продлевать срок службы видеокарты, ведь их мнение важнее.

Нет, это мнение не стоит ровным счетом ничего. К примеру, если у Вас не паста с фазовым переходом (что начали делать некоторые производители), то проблема хотспота не решена. Если железо может работать долго и стабильно, то термопаста с постоянными разогревами в одной точке до 90 градусов - просто напросто высыхает. Да, спустя всего-то год использования. Мною разобрано уже немалое количество видеокарт 6000 серии и почти везде термопаста была в состоянии "почти камень". Так зачем приближать обслуживание, если карту можно изначально настроить на отличные температуры и не лезть в нее годами.

6. Секретный способ решения проблем

Если же на обычных драйверах у Вас всё равно встречаются проблемы, то можно попробовать очень простой способ и поставить AMD Software: PRO Edition 22.Q4. Да, это решает многие проблемы без использования половины способов выше)

https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-pro-win-22-q4

Общие рекомендации для всех видеокарт AMD и Nvidia:

Использовать последнюю версию Windows 10 или Windows 11

Подключать питание видеокарты раздельными кабелями во избежание возможных проблем с блоком питания или видеокартой.

Использовать рекомендуемые блоки питания (да, именно так)

Использовать программное обеспечение только от AMD/Nvidia.

Сбросить разгон процессора и оперативной памяти, хотя бы на несколько дней, недель, чтобы исключить другие факторы.

Установить чистую ОС (если же вы не хотите соблюдать данную рекомендацию, то необходимо воспользоваться Display Driver Uninstaller и удалить все старые драйверы видеокарты).

Установить драйверы чипсета (данная рекомендация в большей степени относится к процессорам AMD).

Установить необходимые драйверы.

Установить рекомендуемые драйверы на видеокарту - на сайте AMD или Nvidia в разделе загрузок рядом с таким драйвером указано Recommended (WHQL).

Соблюдать рекомендации производителя видеокарты в инструкции по эксплуатации, если таковые имеются.

Мерцания\артефакты изображения AMD и Nvidia:

Если вы столкнетесь с артефактами или перезагрузками, то не спешите бежать в сервисный центр. Проблема может быть в кабеле HDMI или DisplayPort. Данная проблема встречается не только у владельцев карт Radeon, но и у Nvidia. У меня встречались периодические мерцания монитора при использовании карты Nvidia и после замены на карту Radeon я наблюдал абсолютно такие же мерцания.

К примеру, при использовании HDMI встречаются мигания экрана или артефакты в виде непонятных точек или квадратов на экране монитора. У DisplayPort могут быть проблемы с 20 контактом, которые могут вызывать перезагрузку, по данному кабелю рекомендации две: использовать только проверенные и качественные кабели либо заклеивать (откусывать/надламывать) 20 контакт на кабеле. Однако после использования только DP в последующем вместо HDMI у меня ни разу не возникало проблем, тем более кабель был куплен качественный.

Обновление BIOS AMD и Nvidia:

Данный момент в некоторых случах может решить некоторые проблемы, которые можно было заметить на некоторых картах вендоров - неадекватное поведение кривой вентиляторов (например 3060 Asus Phoenix), невозможность включения Rebar (некоторые карты KFA2), пониженные частоты Boost (некоторые карты 3060 от EVGA) и так далее. Однако Вы должны понимать, что это не таблетка и не панацея от всех проблем, так как некоторые программные проблемы решаются только через костыли. Кроме того, большинство производителей не позволяет обновлять Bios видеокарты. Пример Gigabyte - проще выпустить несколько ревизий v1, v2, v3 и тд, чем по месту решать возникающие проблемы.

Итоги:

Вопрос в возникновении проблем у пользователей походит на лотерею. Иногда влияние оказывает несовместимость железа, иногда сами пользователи виноваты (что чаще всего). Производители железа и софта тоже не блещут идеальными продуктами.

Но не стоит думать, что проблемы есть у всех. Многие пользуются продукцией и AMD и Nvidia - и не знают проблем годами. Но не стоит игнорировать тех, у кого проблемы есть.





Спасибо за внимание!