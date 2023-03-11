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ВВС США собираются внедрить ИИ для пилотов в истребителях после успешных испытаний
Министерство обороны заявляет, что «не намерено» заменять пилотов-людей.
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ВВС США уже располагают одними из самых совершенных истребителей на планете. Теперь они намерены внедрить в свой парк сложные системы искусственного интеллекта, которые могут не только управлять самолетом, но и вести ближний и дальний бой. Эти системы уже были успешно испытаны в конце прошлого года.

1 декабря 2022 года современный ИИ впервые управлял истребителем ВВС. Система не просто взлетела, полетела и посадила самолет. Она также участвовала в передовых тактических учениях и имитировала бой над базой ВВС Эдвардс в Калифорнии.

Автономный истребитель - это модифицированный F-16 под кодовым названием VISTA X-62A. Часть программы ВВС "Скайборг", его кодовое название сокращенно от Variable In-flight Simulation Test Aircraft, но он не всегда был самолетом, управляемым искусственным интеллектом.

В 1980-х годах он начинал свою жизнь как симулятор полетов ВВС. В начале 1990-х годов он оставался основным тренажером для подготовки пилотов, прежде всего, благодаря своей универсальности. Его открытая архитектура позволяла техникам оснащать его компонентами и программным обеспечением для имитации характеристик практически любого самолета, от бомбардировщика до сверхлегкого истребителя. Позже ВВС внедрили различные системы от военных подрядчиков, включая компании Lockheed Martin's Skunk Works и General Dynamics.

Skunk Works поставила "алгоритм следования модели" (MFA) и "систему автономного управления моделированием" (SACS). General Dynamics разработала "архитектуру открытых систем в масштабах предприятия" (E-OSA), которая объединила различные компоненты, такие как корпоративный вычислитель версии 2 (EMC2, или "ящик Эйнштейна"), SACS, планшетные дисплеи Getac и надежные средства защиты.

Инженеры разработали E-OSA как открытую и легко обновляемую систему, чтобы использовать преимущества быстрого развития ИИ. В 2022 году VISTA получила два сложных программных комплекса ИИ: автономные боевые действия в воздухе (AACO) Исследовательской лаборатории ВВС и Air Combat Evolution (ACE) от DARPA. Система AACO управляет одиночным боем BVR (за пределами визуальной дальности), а ACE - ближними боями.

В период с 1 по 16 декабря VISTA выполнила 12 испытательных полетов и налетала более 17 часов. DARPA не сообщило о большинстве тренировок ИИ, но упомянуло, что алгоритмы прошли многочасовое моделирование, прежде чем были внедрены в самолет для испытаний в реальных условиях.

Несмотря на обширную виртуальную подготовку, VISTA по-прежнему требует наличия пилота в задней кабине в качестве запасного варианта и техника в передней кабине для устранения возможных неисправностей. Официальные лица не уточнили подробности испытательных полетов самолета, сказав лишь, что они прошли успешно, с небольшими сбоями.

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Эффективность испытательных полетов заставляет ВВС стремиться как можно скорее установить системы AACO и ACE на весь свой флот. Министерство обороны утверждает, что комплексы ИИ призваны не заменить пилотов-людей, а дополнить их навыки.

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