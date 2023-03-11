Однако для TSMC есть и хорошие новости, ведь снижение спроса может быть временным.

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По многочисленным сообщениям из Тайваня, TSMC увеличивает загрузку своих линий с техпроцессом 3 нм, производственная линия загружена почти на 50 процентов. Основным заказчиком здесь, несомненно, является компания Apple, а TSMC выпускает около 50-55 000 пластин в месяц на 3 нм. TSMC также готовится начать производство N3E в конце этого года, что позволит некоторым клиентам перейти на этот техпроцесс.

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Также TSMC наблюдает снижение загрузки по техпроцессам 5/4 и 7/6 нм, так как спрос здесь значительно упал, причем разные информационные агентства сообщают разные цифры. Некоторые утверждают, что загрузка линий 7/6 нм может снизиться до 50 процентов, другие говорят о 70 процентах. Загрузка производственных линий с 5/4 нм пострадала не так сильно, их загрузка по-прежнему составляет около 80 процентов. Хорошая новость для TSMC заключается в том, что ожидается, что это временный спад спроса, и ко второй половине года загрузка большинства передовых линий должна вернуться на уровень около 90 процентов. Однако это зависит от того, каким будет спрос на продукцию ее партнеров в дальнейшем, поскольку многие клиенты TSMC в свою очередь наблюдают снижение спроса на свою продукцию.