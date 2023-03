Еще один порт для ПК рекомендует 32 ГБ оперативной памяти для игры с разрешением выше 1080p. Хотя не все последние крупные релизы для ПК предполагают такое высокое потребление памяти, это становится тревожной тенденцией, поскольку индустрия полностью переходит к новому поколению консолей и новому техническому уровню производительности ПК.

реклама

На этой неделе компания Sony опубликовала подробную информацию о системных характеристиках и возможностях игры The Last of Us Part I для ПК, как раз к завершению первого сезона популярной телевизионной адаптации HBO. Хотя игра основана на относительно старом движке, требования к GPU и памяти значительно выше, чем у последнего ПК-порта Uncharted от Naught Dog.

Для The Last of Us Part I требуется не менее 16 ГБ оперативной памяти и 100 ГБ дискового пространства - гораздо больше, чем для версии для PlayStation 5 - 79 ГБ. Кроме того, в таблице технических характеристик системы не упоминается жесткий диск. Маловероятно, что игра не загрузится с жесткого диска, но примите это упущение как знак того, что Sony настоятельно рекомендует использовать SSD.

Как и другие недавние блокбастеры, игра предлагает минимум Nvidia GeForce GTX 970, GTX 1050 Ti или AMD Radeon 470 для 30 кадров в секунду в режиме 720p. Кроме того, в соответствии с текущими тенденциями игра рекомендует GeForce RTX 2070 Super, RTX 3060 или Radeon RX 6600 XT для игры в режиме 1080p 60 кадров в секунду на высоких настройках.

В таблице системных требований Sony ошибочно рекомендует Radeon RX 5800 XT - несуществующую видеокарту. Судя по другим картам в "рекомендуемом" уровне, вероятно, имелась в виду 5700 XT.

Для игры с разрешением 1400p или 4K Sony рекомендует 32 ГБ системной памяти и новейший графический процессор высокого класса. Несмотря на необычно высокие требования, они перекликаются с такими недавними играми, как Forspoken и Returnal от Sony.

Как и другие ПК-порты Sony, The Last of Us Part I поддерживает DLSS, FSR 2.2, 21:9 и 32:9 ultrawide, проводные функции DualSense и 3D-звук. Регулируемые настройки графики для ПК включают качество текстур, тени, отражения, окружающую окклюзию и многое другое. Как и в версии для PS5, в игре отсутствует трассировка лучей.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

The Last of Us Part I поступит в продажу в Steam и Epic Games Store 28 марта. Стоимость стандартного издания составляет $59,99.