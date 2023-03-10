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Pavelshakh За пост начислено вознаграждение
Для запуска The Last of Us Part 1 на ПК Sony рекомендует 32 ГБ ОЗУ и 100 ГБ памяти
Еще один порт для ПК рекомендует 32 ГБ оперативной памяти для игры с разрешением выше 1080p. Хотя не все последние крупные релизы для ПК предполагают такое высокое потребление памяти, это становится тревожной тенденцией, поскольку индустрия полностью переходит к новому поколению консолей и новому техническому уровню производительности ПК.
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На этой неделе компания Sony опубликовала подробную информацию о системных характеристиках и возможностях игры The Last of Us Part I для ПК, как раз к завершению первого сезона популярной телевизионной адаптации HBO. Хотя игра основана на относительно старом движке, требования к GPU и памяти значительно выше, чем у последнего ПК-порта Uncharted от Naught Dog.

Для The Last of Us Part I требуется не менее 16 ГБ оперативной памяти и 100 ГБ дискового пространства - гораздо больше, чем для версии для PlayStation 5 - 79 ГБ. Кроме того, в таблице технических характеристик системы не упоминается жесткий диск. Маловероятно, что игра не загрузится с жесткого диска, но примите это упущение как знак того, что Sony настоятельно рекомендует использовать SSD.

Как и другие недавние блокбастеры, игра предлагает минимум Nvidia GeForce GTX 970, GTX 1050 Ti или AMD Radeon 470 для 30 кадров в секунду в режиме 720p. Кроме того, в соответствии с текущими тенденциями игра рекомендует GeForce RTX 2070 Super, RTX 3060 или Radeon RX 6600 XT для игры в режиме 1080p 60 кадров в секунду на высоких настройках.

В таблице системных требований Sony ошибочно рекомендует Radeon RX 5800 XT - несуществующую видеокарту. Судя по другим картам в "рекомендуемом" уровне, вероятно, имелась в виду 5700 XT.

Для игры с разрешением 1400p или 4K Sony рекомендует 32 ГБ системной памяти и новейший графический процессор высокого класса. Несмотря на необычно высокие требования, они перекликаются с такими недавними играми, как Forspoken и Returnal от Sony.

Как и другие ПК-порты Sony, The Last of Us Part I поддерживает DLSS, FSR 2.2, 21:9 и 32:9 ultrawide, проводные функции DualSense и 3D-звук. Регулируемые настройки графики для ПК включают качество текстур, тени, отражения, окружающую окклюзию и многое другое. Как и в версии для PS5, в игре отсутствует трассировка лучей.

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The Last of Us Part I поступит в продажу в Steam и Epic Games Store 28 марта. Стоимость стандартного издания составляет $59,99.

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Shutle
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Согласен! Еще и лжец.
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Паша Вышар
13:23
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Severnaya
13:22
Ха-ха, смешно. Видимо слова оптимизация и алгоритмизация тебе не знакомы.
Для запуска The Last of Us Part 1 на ПК Sony рекомендует 32 ГБ ОЗУ и 100 ГБ памяти
Игнат Тверской
13:22
Брянск тоже защищён ПВО - говорили оленеводы. В итоге пешком зашли укродиверсанты и пешком спокойно ушли. И никого там не ликвидировали из них - иначе бы показали ради картинки, клоуны
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VermeeY
13:19
Нормальные требования, этовы нищеброды просто.
Для запуска The Last of Us Part 1 на ПК Sony рекомендует 32 ГБ ОЗУ и 100 ГБ памяти
GrozaX
13:16
Райан уже объяснил почему ))))
Sony считает, что Microsoft намеренно сделает Call Of Duty с багами для PlayStation
Эовейн Триада
13:15
Так если лучи не нужны, зачем и вообще высокие настройки, а на минималках 1070 хватит, 3060 лучше даже взять, там и DLSS и лучи бонусом, и дешевле стоит.
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