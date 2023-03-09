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Нидерланды заявили, что как и США ограничат экспорт техники для производства микросхем в Китай
Правительство Нидерландов объявило о введении контроля за экспортом оборудования для производства микросхем в Китай, спустя несколько недель после достижения соглашения с США о введении ограничений против этой страны. Новые правила будут основываться на существующих ограничениях, которые не позволяют экспортировать в азиатскую страну самые передовые продукты.
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В конце января стало известно, что США завершили двухлетние переговоры с Нидерландами и Японией, которые присоединились к США в введении ограничений на экспорт инструментов для производства микросхем в Китай. США утверждают, что это помешает их глобальному сопернику разрабатывать полупроводники для военного применения, включая суперкомпьютеры, моделирование ядерного оружия и гиперзвуковое оружие.

Нидерланды, где находится гигант по производству микросхем ASML, стали первой из двух стран, сделавшей официальное заявление о своих новых правилах экспорта. Компаниям в Нидерландах уже запрещено продавать китайским клиентам свое самое современное оборудование для экстремальной ультрафиолетовой (EUV) литографии, стоимость которого составляет около 164 миллионов долларов за единицу, поскольку они не могут получить экспортную лицензию от голландского правительства из-за давления со стороны США. Следующим шагом станет ограничение экспорта более старых инструментов для глубокой ультрафиолетовой (DUV) литографии.

"Учитывая развитие технологий и геополитический контекст, правительство пришло к выводу, что для обеспечения (меж)национальной безопасности необходимо расширить существующий экспортный контроль на конкретное производственное оборудование для полупроводников", - написала министр внешней торговли Лизье Шрайнемахер в письме голландским законодателям. Ни Китай, ни ASML не были названы в письме.

Компания ASML опубликовала заявление относительно предстоящих экспортных ограничений, которые будут введены до лета. В нем говорится, что компании придется обращаться за экспортными лицензиями для поставок самых передовых иммерсионных DUV-систем. Компания не ожидает, что эти меры окажут существенное влияние на ее финансовые прогнозы на 2023 год или более долгосрочные сценарии.

ASML отмечает, что контроль распространяется не на все инструменты для иммерсионной литографии, а только на те, которые классифицируются как "самые современные", хотя компания еще не получила дополнительной информации о точном определении. Это означает, что ограничения на экспорт микросхем в Нидерландах не такие строгие, как в США. Неясно, сможет ли ASML по-прежнему обслуживать станки DUV стоимостью $8,4 млрд, которые она продала китайским клиентам с 2014 года.

Теперь США будут ждать аналогичного заявления от Японии. Некоторые источники утверждают, что это произойдет на этой неделе, но министр торговли страны говорит, что никаких решений еще не принято.

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Китайские фирмы по производству микросхем готовились к новым ограничениям со стороны Нидерландов и Японии, накапливая на складах оборудование для производства микросхем, компоненты, запасные части и материалы. Недавно мы узнали, что экспортный контроль дает эффект: За первые два месяца 2023 года китайский импорт микросхем сократился на 27%, что больше, чем общее падение за весь 2022 год.

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