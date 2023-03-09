По слухам, дата запуска 21 марта может состояться, что подтверждается первым тизерным постером, сфотографированным в дикой природе. Find X6 Pro от Oppo может стать очень интересной альтернативой смартфонам других производителей.

реклама

Больше конкуренции - это хорошо, и благодаря множеству игроков в экосистеме Android 2023 год, вероятно, станет еще одним интересным годом для любителей флагманов с отличной камерой. Большая часть внимания будет поглощена такими компаниями, как Samsung и Xiaomi - не считая, конечно, американского гиганта Apple - но некоторые могут быть в восторге от того, что запланировали Oppo.

В этом году бренд BBK, похоже, не планирует ощутимые изменения в своих линейках устройств, но, если верить предыдущим утечкам, предполагаются эксперименты с камерами и их улучшение. Впервые за много лет в центре внимания снова окажется телекамера с перископическим зумом, которая на этот раз должна быть достаточно хороша, чтобы делать впечатляющие снимки даже ночью, о чем свидетельствуют недавние намеки из Китая.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Компания Oppo еще официально не объявила дату запуска преемника Oppo Find X5 Pro на своих официальных каналах, но фотографии тизера, который, по-видимому, впервые был обнаружен в одном из магазинов электроники, сейчас циркулируют в сети. Хотя на нем не указана окончательная дата запуска, он подтверждает запуск в Китае в марте, что означает, что 21 марта, о котором ходят слухи, все еще остается в пределах возможного. Однако, будет ли Oppo также представлять Find X6 Pro на глобальном рынке в этот день, пока неясно.