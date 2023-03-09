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Больше конкуренции - это хорошо, и благодаря множеству игроков в экосистеме Android 2023 год, вероятно, станет еще одним интересным годом для любителей флагманов с отличной камерой. Большая часть внимания будет поглощена такими компаниями, как Samsung и Xiaomi - не считая, конечно, американского гиганта Apple - но некоторые могут быть в восторге от того, что запланировали Oppo.
В этом году бренд BBK, похоже, не планирует ощутимые изменения в своих линейках устройств, но, если верить предыдущим утечкам, предполагаются эксперименты с камерами и их улучшение. Впервые за много лет в центре внимания снова окажется телекамера с перископическим зумом, которая на этот раз должна быть достаточно хороша, чтобы делать впечатляющие снимки даже ночью, о чем свидетельствуют недавние намеки из Китая.
Компания Oppo еще официально не объявила дату запуска преемника Oppo Find X5 Pro на своих официальных каналах, но фотографии тизера, который, по-видимому, впервые был обнаружен в одном из магазинов электроники, сейчас циркулируют в сети. Хотя на нем не указана окончательная дата запуска, он подтверждает запуск в Китае в марте, что означает, что 21 марта, о котором ходят слухи, все еще остается в пределах возможного. Однако, будет ли Oppo также представлять Find X6 Pro на глобальном рынке в этот день, пока неясно.