ФБР расследует утечку данных, затронувшую членов и сотрудников Палаты представителей США, после того как с серверов DC Health Link были похищены их учетные записи и конфиденциальная личная информация.

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DC Health Link - это организация, которая управляет планами медицинского обслуживания членов Палаты представителей США, их сотрудников и членов их семей.

Сегодня пострадавшие лица были уведомлены о нарушении в электронном письме от Кэтрин Л. Шпиндор, главного администратора Палаты представителей США, о чем впервые сообщил DailyCaller.

"Вчера в DC Health Link произошла значительная утечка данных, в результате которой могла быть раскрыта персональная информация (PII) тысяч пользователей. Если вы являетесь членом или сотрудником, имеющим право на медицинское страхование через D.C. Health Link, ваши данные могли быть засекречены", - сказал Шпиндор.

"В настоящее время я не знаю размера и масштабов нарушения, но Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило, что информация о счетах сотен сотрудников Мернбера и Палаты представителей была украдена".

"Важно отметить, что на данный момент не похоже, что члены или Палата представителей были конкретной целью атаки".

Хотя в электронном письме, отправленном администратором Палаты представителей Шпиндором, нет никаких подробностей о похищенных данных, BleepingComputer обнаружил, что по крайней мере один из участников угрозы (известный как IntelBroker) продает информацию о членах Палаты представителей США, похищенную с серверов DC Health Link, на хакерском форуме.

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Образец украденных данных с заголовком базы данных показывает, что он содержит информацию примерно 170 000 пострадавших лиц, включая их имена, даты рождения, адреса, адреса электронной почты, номера телефонов, номера социального страхования и многое другое (полный список доступен ниже).