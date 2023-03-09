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Комментарий в объявлении гласит: "Отключите память с интеллектуальным доступом, поскольку доступ процессора имеет большие затраты процессорного времени". Гвоздем в крышку гроба, похоже, стала заявка на ошибку, поданная в прошлом месяце для игры Hyperdimension Neptunia ReBirth, в которой пользователь сообщал, что игра работает странно медленно на его RX 6600, в то время как ранее у него не было проблем на более старой R9 380. Решением было просто отключить ReBAR/SAM либо с помощью radeonsi_disable_sam=true, либо через UEFI. В комментариях к тикету ведущий разработчик RadeonSI Марек Ольшак заявил: "Мы никогда не тестировали SAM с radeonsi, и в нем нет необходимости".
Видимо, преимущества в производительности не оправдали себя для RadeonSI, и поскольку прямая оптимизация этих функций не была основной целью, было принято решение их исключить. Попытки оптимизировать SAM с помощью RadeonSI предпринимались еще в декабре 2020 года и в Mesa 21.0, но поддержка SAM под Linux появилась еще раньше. Ни одно из изменений в RadeonSI не повлияет на другие драйверы, такие как RADV, драйвер Radeon Vulkan с открытым исходным кодом, и это изменение кода ограничивается только драйвером RadeonSI OpenGL.