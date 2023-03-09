Zen 2 жив и здоров, и готов показать на что способен.

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Возможно, вы не помните APU Ryzen 3 4300G (Renoir) от AMD, выпущенный в середине 2020 года. Четырехъядерный процессор Zen 2, который раньше был OEM-эксклюзивом, наконец-то появился в розничной продаже. Учитывая его возраст, Ryzen 3 4300G далек от конкуренции с лучшими процессорами; однако он, несомненно, будет продаваться, если AMD установит на него достаточно низкие цены.

Ryzen 3 4300G - это 7-нм APU начального уровня, имеющий четырехъядерную восьмипоточную конфигурацию с ядрами Zen 2. Базовая частота чипа для настольных ПК составляет 3,8 ГГц, тактовая частота повышена до 4 ГГц, а объем кэша L3 составляет 4 МБ. Хотя Ryzen 3 4300G имеет настраиваемый TDP (cTDP) в диапазоне от 45 до 65 Вт, он вполне может работать со стоковым кулером AMD Wraith Spire или даже с любой полуприличной альтернативой.

Хотя Ryzen 3 4300G и показывает хорошую игровую производительность, он обладает определенным потенциалом для запуска некоторых новейших игр в разрешениях от 720p (1280 x 720) до 1080p (1920 x 1080) при скромных настройках графики. Встроенный iGPU Radeon Vega 6 оснащен шестью процессорами с частотой 1,7 ГГц. Это тот же блок, что и в более новом Ryzen 3 5300G, доступном только для OEM-клиентов AMD. Однако Ryzen 3 5300G использует ядра Zen 3 от AMD, которые помогают повысить производительность чипа по сравнению с предыдущим Ryzen 3 4300G.

Хотя сокет AM4 является устаревшей платформой, он все еще жив. С появлением новых чипов, таких как Ryzen 3 5300G, Ryzen 3 4300G, вероятно, потерял свою конкурентоспособность для OEM-производителей. Возможно, именно поэтому AMD выводит на розничный рынок APU Zen 2 спустя почти три года. Кроме того, Intel разрывает AMD на части в сегменте low-end, поэтому наличие еще одного участника в игре может немного помочь AMD.

В последнем выпуске своего шоу AMD Heroes World компания AMD Japan заявила, что дебют чипа на внутреннем рынке состоится 10 марта по цене 15 800 иен или эквиваленту $115,08. Тем не менее, зарубежные магазины уже начали продавать Ryzen 3 4300G.

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Ryzen 3 4300G может помочь AMD заполнить пустоту в ценовом диапазоне ниже 100 долларов. До выхода Ryzen 3 4300G на розничный рынок у чипмейкера не было достойных представителей с интегрированной графикой в этой ценовой категории. Ryzen 3 3200G, в котором используются еще более старые ядра Zen+, продается по цене 80 долларов. Что касается конкурентов, то у Intel есть Core i3-12100F по цене около 101 доллара, но в нем нет интегрированной графики. Core i3-12100, который имеет iGPU, стоит значительно дороже ($142).