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NVIDIA проведет сессию на GDC 2023 23 марта вместе с 3D-аниматором GSC Game World Антоном Рябчуком, где представит эксклюзивный взгляд на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
Хотя GSC Game World выпустила несколько скриншотов, а также официальный трейлер к игре, GDC 2023 может стать идеальным местом для демонстрации внутриигрового геймплея. В описании сессии GDC также сообщается, что GSC Game World тесно сотрудничает с NVIDIA, и сессия будет включать в себя знакомство с Omniverse Audio2Face AI SDK.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - четвертая игра в серии S.T.A.L.K.E.R., разрабатываемая на движке Unreal Engine 5.
Поскольку GSC Game World является украинским разработчиком, разработка была перенесена из-за вторжения России в Украину в 2022 году, когда название игры также было изменено на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Разработка была перенесена в Прагу, Чешская Республика, так что, надеемся, скоро мы получим более точную дату релиза.
Согласно информации, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl по-прежнему запланирован на 2023 год, и он выйдет на PC и Xbox Series X/S.