Предполагаемая упаковка графического процессора Nvidia RTX 4050 была замечена на мероприятии Galax на Филиппинах. По словам источника, коробка с предполагаемой видеокартой появилась в тот момент, когда повсюду можно увидеть модели RTX 4090.

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Видеть коробку с RTX 4050 на мероприятии Galax кажется странным, особенно если Nvidia объявила, что графические процессоры RTX 4090 - единственные, которые она выпустит в ближайшее время.

В то время указанные видеокарты были доступны для предварительных заказов, как сообщает Wccftech в своем последнем материале.

Как бы ни хотели люди радоваться этой утечке, коробка с RTX 4050 вызывает некоторые сомнения. Многие хотели подтвердить, является ли распространенное изображение упаковки реальным или нет.

Возможно, фотография, сделанная на мероприятии Galax, является реальной, но коробка может вводить зрителей в заблуждение, заставляя думать, что внутри нее находится новый графический процессор.

Другая возможность заключается в том, что компания Galax использовала макет коробки только для того, чтобы привлечь больше зрителей в одной из стран Юго-Восточной Азии.

(Фото : u/TheBloodNinja)

Techradar в своем последнем отчете пишет, что если внимательно посмотреть на коробку, то там есть намеки, которые нелогичны по отношению к утечке, опубликованной TheBloodNinja на Reddit.

Технологический сайт добавляет, что если RTX 4050 находится внутри коробки, то она должна соответствовать всем логотипам на упаковке. Тот факт, что она заклеена скотчем, говорит о том, что она предназначена только для дисплея Galax.

Редкое появление коробки с RTX 4050 может потрепать нервы фанатам, ожидающим выхода нового GPU. Хотя эта утечка заманчива, есть вероятность, что это просто ошибка или наоборот - сотрудник Galax, скорее всего, мог ее разыграть.

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В другом отчете Videocardz было подтверждено, что спорная коробка была просто подарком на мероприятии Galax.