Если на этой неделе при входе в одну из облачных служб Google вы заметили, что что-то изменилось, значит, вы стали одним из первых, кто получил обновление пользовательского интерфейса Workspace. Все пользователи Workspace должны получить обновление в течение следующих нескольких недель.

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Компания Google начала обновление пользовательского интерфейса для Google Docs, Sheets, Drive и Slides. Компания приводит свои продуктивные приложения в соответствие с новым фреймворком Material Design 3 - визуальным языком, который должен сделать приложения Google более удобными и читабельными. Gmail получил аналогичное обновление год назад, которое улучшило интеграцию таких сервисов, как Meet, Chat и Spaces. Все пользователи должны получить визуальные и функциональные улучшения к 25 марта.

Изменения в приложениях для повышения производительности в основном визуальные: одни элементы стали крупнее, другие - компактнее. Google надеется, что упрощенный графический интерфейс поможет пользователям быстрее находить часто используемые функции. Также улучшено комментирование, фоновые линейки и линии сетки.

Для повышения производительности и скорости доступа Google добавила ключевые действия в файлах. Новые выпадающие меню позволяют пользователям быстро перечислять и находить файлы по типу, владельцу и последнему изменению. Компания также добавила возможность одновременного выбора нескольких элементов для пакетных действий.

Хотя новый интерфейс сохранил все функциональные возможности, которые ожидают пользователи, он изменил порядок расположения некоторых элементов. Те, кто ищет информацию о статусе документа, например, историю версий и последние правки, теперь могут найти ее, нажав на значок часов в правом верхнем углу окна.

В ближайшие недели Google также представит улучшения для Smart Canvas. Эта платформа позволит пользователям легче создавать шаблоны для приглашений в календарь, счетов, договоров и других форм. Участники совместной работы также смогут голосовать и реагировать на элементы документов с помощью эмодзи.

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Кроме того, Google начал внедрять новые функции для Sheets, которые позволят пользователям легче извлекать данные из других источников на основе информации в электронной таблице. Например, щелчок правой кнопкой мыши на имени человека в таблице мгновенно отображает его контактную информацию, если она доступна. Ячейки с упоминанием мест также могут напрямую ссылаться на Google Maps. Обновления Sheets также делают более доступной информацию из календарей или финансовую информацию. Некоторые новые функции доступны уже сейчас, другие появятся в течение следующих нескольких недель.